"Очень неприятно": Алсу осмелилась прервать молчание из-за чудовищной травли дочери
Представительница звезды пообещала, что Алсу обязательно даст оценку итогам проекта. Певица прервет молчание и выскажется по поводу участия своей дочери Микеллы Абрамовой в проекте "Голос. Дети".
Вместе с тем Нина Пономарева отметила: певице очень неприятно, что все ополчились на 11-летнего ребенка, сообщает портал ТВЦ. Правда, конкретные сроки пресс-секретарь звезды пока не обозначила. По ее словам, это случится, когда исполнительница сама посчитает нужным заговорить публично.
А пока Алсу ждет, когда страсти немного улягутся. Она отключила возможность пользователям комментировать свои посты в социальных сетях.
В то же время известно, что певица Алсу не сидит дома и не горюет. Как писали "Дни.ру", вместе со своей близкой подругой певицей Зарой 29 апреля знаменитость побывала на собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО. На снимках с министром иностранных дел Сергеем Лавровым она не показывала волнения.
Напомним, шоу "Голос. Дети" завершилось грандиозным скандалом из-за того, что победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие посчитали такой результат несправедливым и не исключили вероятность того, что был вброс голосов за девочку. Первый канал с помощью специалистов международной компании проводит расследование по итогам голосования.
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