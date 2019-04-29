Серьезные люди от Первого канала взялись за дочь Алсу
Для инициированной Первым каналом проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети" привлечена международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, сообщается в официальном заявлении "первой кнопки".
Эксперты проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и сообщений на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.
Также будет проверена целостность и безопасность системы голосования, все журналы событий, связанных с процессами выбора победителя, а также возможность получения неавторизованного доступа к данным и их модификации. Кроме того, будет проведен аудит результатов, предоставленных компанией "СМС-сервисы", которая совместно с "первой кнопкой" обеспечивала техническое сопровождение голосования в рамках шестого сезона программы "Голос. Дети".
Первый канал обещает, что результат независимого расследования будет оформлен в виде аналитического отчета, который опубликуют в открытом доступе для анализа и перепроверки сторонними специалистами.
Напомним, скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" разгорелся на днях после того, как были обнародованы результаты смс-голосования. Согласно им, десятилетняя Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом. Многим зрителям эта победа показалась странной и даже подозрительной. В соцсетях комментаторы в один голос обвинили Алсу в покупке первого места.
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