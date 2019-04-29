Серьезные люди от Первого канала взялись за дочь Алсу

Первый канал выступил с официальным заявлением. Руководство начало сотрудничество с весьма серьезными и влиятельными людьми, которые взялись провести расследование по факту подозрительной победы дочери Алсу Микеллы на шоу "Голос".

Для инициированной Первым каналом проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети" привлечена международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, сообщается в официальном заявлении "первой кнопки".

Эксперты проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и сообщений на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.

Также будет проверена целостность и безопасность системы голосования, все журналы событий, связанных с процессами выбора победителя, а также возможность получения неавторизованного доступа к данным и их модификации. Кроме того, будет проведен аудит результатов, предоставленных компанией "СМС-сервисы", которая совместно с "первой кнопкой" обеспечивала техническое сопровождение голосования в рамках шестого сезона программы "Голос. Дети".

Первый канал обещает, что результат независимого расследования будет оформлен в виде аналитического отчета, который опубликуют в открытом доступе для анализа и перепроверки сторонними специалистами.

Напомним, скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" разгорелся на днях после того, как были обнародованы результаты смс-голосования. Согласно им, десятилетняя Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом. Многим зрителям эта победа показалась странной и даже подозрительной. В соцсетях комментаторы в один голос обвинили Алсу в покупке первого места.

