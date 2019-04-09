Заявилась на съемки: беременная провинциалка повергла Шепелева в шок
Болтнева впервые засомневалась в честности намерений Смирнова, когда увидела в соцсетях его совместное фото с бывшей девушкой Жанной Быстровой. "Он мне отправляет фотографию, где он стоит с шашлыками один, а у этой Жанны на странице выложена фотография, где он с ней. Там подпись: "Я с моим любимым", – рассказала она в эфире "На самом деле" Первого канала.
Через несколько месяцев ситуация повторилась. На Новый год Иван якобы уехал на заработки. В соцсетях Жанны вновь появились снимки с Иваном.
После, когда Смирнов отправился на родину в Тверь, Болтнева решила сделать ему сюрприз. Взяв подругу, она приехала к нему домой. Там она встретила Быстрову. Завязалась потасовка. Во время драки Жанна сообщила, что ждет ребенка от Ивана. Актриса не поверила сопернице.
Иван Смирнов, который тоже появился на съемках "На самом деле" обвинения отрицал. Он говорил о любви к Марии, утверждал, что никогда не изменял ей. Меж тем актриса уверена, что жених взял у нее миллион рублей не на покупку участка под их будущий дом, а чтобы купить квартиру для другой девушки.
"Мария, вы счастливая обладательница четырех квартир? Так я резюмирую: у Марии есть недвижимость, и по инициативе Ивана она хочет избавиться от всей этой недвижимости для того, чтобы вырученные деньги потратить на строительство нового большого семейного дома. Покупка которого, произойдет уже в браке, чтобы в случае чего, это было совместно нажитым имуществом, которое в случае развода делится пополам", – раскрыл замысел Ивана Смирнова Дмитрий Шепелев.
После на съемочную площадку "На самом деле" заявилась Жанна Быстрова. Появление девушки вызвало у героев и ведущего программы шок. Соперница артистки была глубоко беременна. На девятом месяце она рискнула приехать в Москву.
После Иван Смирнов прошел проверку на детекторе лжи. Результат не обрадовал Марию Болтневу. Все ее подозрения оправдались. Ведущий "На самом деле" назвал поступок жениха артистки низким и мелким.
Ролик никого не оставил равнодушным
Алена Водонаева выступила против поездки артиста в Израиль
Писатель перенес операцию
О чем певец и актер написал другу
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Афера с коллегой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Пропал кот
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Два кило картошки
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Если женщина повышает голос на мужчину
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Как думаете: убила старуха Диану?
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Яичная диета
Грудное вскармливание