Заявилась на съемки: беременная провинциалка повергла Шепелева в шок

Актриса Мария Болтнева подозревает, что у ее возлюбленного Ивана Смирнова есть тайная семья. Более того, в этих отношениях скоро родится ребенок. В эксперты программы "На самом деле" помогли знаменитости расставит в этой истории все точки над i.

Болтнева впервые засомневалась в честности намерений Смирнова, когда увидела в соцсетях его совместное фото с бывшей девушкой Жанной Быстровой. "Он мне отправляет фотографию, где он стоит с шашлыками один, а у этой Жанны на странице выложена фотография, где он с ней. Там подпись: "Я с моим любимым", – рассказала она в эфире "На самом деле" Первого канала.

Через несколько месяцев ситуация повторилась. На Новый год Иван якобы уехал на заработки. В соцсетях Жанны вновь появились снимки с Иваном.

После, когда Смирнов отправился на родину в Тверь, Болтнева решила сделать ему сюрприз. Взяв подругу, она приехала к нему домой. Там она встретила Быстрову. Завязалась потасовка. Во время драки Жанна сообщила, что ждет ребенка от Ивана. Актриса не поверила сопернице.

Иван Смирнов, который тоже появился на съемках "На самом деле" обвинения отрицал. Он говорил о любви к Марии, утверждал, что никогда не изменял ей. Меж тем актриса уверена, что жених взял у нее миллион рублей не на покупку участка под их будущий дом, а чтобы купить квартиру для другой девушки.

"Мария, вы счастливая обладательница четырех квартир? Так я резюмирую: у Марии есть недвижимость, и по инициативе Ивана она хочет избавиться от всей этой недвижимости для того, чтобы вырученные деньги потратить на строительство нового большого семейного дома. Покупка которого, произойдет уже в браке, чтобы в случае чего, это было совместно нажитым имуществом, которое в случае развода делится пополам", – раскрыл замысел Ивана Смирнова Дмитрий Шепелев.

После на съемочную площадку "На самом деле" заявилась Жанна Быстрова. Появление девушки вызвало у героев и ведущего программы шок. Соперница артистки была глубоко беременна. На девятом месяце она рискнула приехать в Москву.

После Иван Смирнов прошел проверку на детекторе лжи. Результат не обрадовал Марию Болтневу. Все ее подозрения оправдались. Ведущий "На самом деле" назвал поступок жениха артистки низким и мелким.