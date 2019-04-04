Волочкова влезла в грязные разборки многодетного Жукова
"Двое неизвестных подбежали ко мне в торговом центре в Сочи. Они нанесли мне телесные повреждения. Я все зафиксировала, все сфотографировала. Они говорили: "Это тебе за подругу". – рассказала Илларионова в студии "На самом деле".
Ольга пришла в студию в сопровождении охранников. Она боится, что Елена Зверева может кинуться на нее с кулаками. В скором времени Илларионова собирается обратиться в полицию.
Меж тем сама Елена Жукова обвинения отрицает. Супруга знаменитости предположила. Что бывшая приятельница получила увечья находясь в состоянии алкогольного опьянения. "Она часто употребляет алкоголь, она даже с лестницы падала, что было на моем банкете", – добавила она.
Однако поверка на детекторе лжи показала, что пока еще супруга певца лютой ненавистью ненавидит соперницу. Она прикладывает все усилия чтобы расстроить отношения Илларионовой и Жукова. Елена опасается, что Ольга родит Роману ребенка и в будущем этот отпрыск будет претендовать на наследство.
После в студию "На самом деле" пришла модель Елена Голошубова. Девушка приехала на эфир по просьбе Жуковой. Манекенщица рассказала, что много лет знает Илларионову. Любовница певца, по ее словам, раньше встречалась с мужчинами за материальное вознаграждение.
Елена Жукова отметила, что планирует лишить мужа родительских прав. Она кричала, что ее пока еще супруг алкоголик и наркоман. Роман, который также появился на съемочной площадке, в ответ сыпал обвинениями в сторону экс-возлюбленной.
Скандалящих супругов урезонила балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица стала приглашенным экспертом этого выпуска шоу "На самом деле".
"Расставанья нужно уметь достойно. Жаль детей. Рома, я к тебе как к мужчине могу обратиться: достойно поступи по отношению к детям и бывшей жене. Ты когда сказал, что она ходит в дорогие рестораны, а почему она не имеет права ходить в дорогие рестораны? Это напоминает ситуацию с моим мужем: он у меня три миллиона долларов десять лет назад забрал, а потом считал, что я не должна иметь ничего", – отметила Анастасия Волочкова в студии "На самом деле".
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