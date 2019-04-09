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Петросян тратит миллионы на исхудавшую Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Оформившие развод Евгений Петросян и Елена Степаненко продолжают делить совместно нажитое имущество. Адвокат юмориста Сергей Жорин рассказал, что артист продолжает содержать бывшую жену.
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Весной 2018 года Елена Степаненко дала бенефис, появившись перед публикой удивительно постройневшей. Немедленно возникли слухи о таинственной болезни артистки или проблемах в личной жизни. Второй вариант оказался верным: осенью Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись почти после 30 лет совместной жизни. Говорят, причиной расставания стала молодая помощница юмориста Татьяна Брухунова. Казалось бы, экс-супругов больше ничего не объединяет, но они никак не могут расстаться окончательно. Всему виной раздел совместно нажитого имущества.

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Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин убежден, что тяжба, начавшаяся летом прошлого года, может длиться годами. Проблема в том, что стороны не могут договориться. Якобы все предложения Евгения Петросяна, касающиеся раздела имущества, Елена Степаненко отклонила. А теперь выяснилось, что процесс вообще остановлен.

Оказывается, 12 квартир и другая недвижимость пары требуют судебной оценки, так как представленные ими оценки имущества сильно различаются, а о дележе пяти тысяч предметов искусства и средств на счетах в банках даже речи не идет. К тому же выяснилось, что Евгений Петросян продолжает тратить на бывшую супругу миллионы рублей.

За несколько месяцев полтора миллиона пошли на оплату коммунальных услуг со счета, который был разблокирован с позволения судьи. По словам Жорина, в доказательство того, куда потрачены деньги, были предоставлены выписка со счета и квитанции. Адвокат рассказал, что они просили разблокировать еще один счет, ссылаясь на то, что коммуналку надо платить и дальше. Однако судья отказала, назначив экспертизу, и все расходы возложила на Петросяна.

По словам Сергея Жорина, в месяц юморист тратит на оплату коммунальных платежей Елены Степаненко по нескольку сотен тысяч рублей. "В том числе за объекты, которые принадлежат Степаненко", – уточнил адвокат. В итоге Евгений Петросян подал апелляцию на эти решения.

"Фактически вынесено невыполнимое определение. Судья отказала в разблокировке счета и притом возложила все расходы за экспертизу на Петросяна. И мы просим оба определения отменить, расходы возложить солидарно", – цитирует Сергея Жорина сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева9 апреля 2019, 15:13
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