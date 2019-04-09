Петросян тратит миллионы на исхудавшую Степаненко
Весной 2018 года Елена Степаненко дала бенефис, появившись перед публикой удивительно постройневшей. Немедленно возникли слухи о таинственной болезни артистки или проблемах в личной жизни. Второй вариант оказался верным: осенью Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись почти после 30 лет совместной жизни. Говорят, причиной расставания стала молодая помощница юмориста Татьяна Брухунова. Казалось бы, экс-супругов больше ничего не объединяет, но они никак не могут расстаться окончательно. Всему виной раздел совместно нажитого имущества.
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин убежден, что тяжба, начавшаяся летом прошлого года, может длиться годами. Проблема в том, что стороны не могут договориться. Якобы все предложения Евгения Петросяна, касающиеся раздела имущества, Елена Степаненко отклонила. А теперь выяснилось, что процесс вообще остановлен.
Оказывается, 12 квартир и другая недвижимость пары требуют судебной оценки, так как представленные ими оценки имущества сильно различаются, а о дележе пяти тысяч предметов искусства и средств на счетах в банках даже речи не идет. К тому же выяснилось, что Евгений Петросян продолжает тратить на бывшую супругу миллионы рублей.
За несколько месяцев полтора миллиона пошли на оплату коммунальных услуг со счета, который был разблокирован с позволения судьи. По словам Жорина, в доказательство того, куда потрачены деньги, были предоставлены выписка со счета и квитанции. Адвокат рассказал, что они просили разблокировать еще один счет, ссылаясь на то, что коммуналку надо платить и дальше. Однако судья отказала, назначив экспертизу, и все расходы возложила на Петросяна.
По словам Сергея Жорина, в месяц юморист тратит на оплату коммунальных платежей Елены Степаненко по нескольку сотен тысяч рублей. "В том числе за объекты, которые принадлежат Степаненко", – уточнил адвокат. В итоге Евгений Петросян подал апелляцию на эти решения.
"Фактически вынесено невыполнимое определение. Судья отказала в разблокировке счета и притом возложила все расходы за экспертизу на Петросяна. И мы просим оба определения отменить, расходы возложить солидарно", – цитирует Сергея Жорина сайт "Комсомольская правда".
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