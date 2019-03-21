Петросян не может найти замену уехавшей в Америку Степаненко
Интересно, что даже после развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко все еще числится сотрудницей его Театра миниатюр. "И Петросян, и Степаненко значатся в штатном расписании, которое с их разводом не менялось. А вот будут ли они фактически вместе еще выступать, это решает директор театра Татьяна Брухунова", – сообщил генеральный директор "Москонцерта" Александр Беленький, в рамках организации которой и состоит театр.
Ходят слухи, что после расставания Евгения Петросяна и Елены Степаненко в творческой тусовке произошел раскол. Якобы юморист никак не может найти замену бывшей жене, потому что артистки отказываются из-за боязни мести. Юморист Владимир Винокур опроверг эти данные. "Никаких изменений из-за распада их семьи в наших отношениях нет. Они умные люди, эту тему со мной и не обсуждали, сопли не жуем", – заявил артист.
Однако юморит Михаил Белов отметил, что контактов с Еленой Степаненко действительно нет, якобы артистка работает отдельно и живет в своем собственном графике.Белов рассказал, что пока Степаненко заменит Михаил Вашуков.
"Евгений Ваганович не хочет застаиваться, ищет разные ходы. Но никого не может взять на ту роль, что исполняла Степаненко. Поэтому и получилось, что теперь я буду играть женщину – жену Петросяна. То есть формально не Петросяна, а того человека, которого он изображает. Но, по сути, все понимают, что я играю Елену Григорьевну", – рассказал артист Woman`s Day.
Елена Степаненко не афиширует, где будет выступать. О ее концертах можно узнать только из афиш, развешанных в общественных местах. В январе у нее были выступления в Прибалтике. Сейчас же Елена Степаненко намерена проехаться с гастролями по Америке.
"На концертах Елена Григорьевна после развода имеет возможность зарабатывать больше Петросяна. Сейчас она улетела в Америку и в ближайшие выходные будет выступать в Филадельфии и Нью-Йорке перед русскими эмигрантами. Цена билетов – от 45 до 85 долларов (от 2945 до 5563 рублей по текущему курсу). У Петросяна запросы куда скромнее", – рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.
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