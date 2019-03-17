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Фаворитка Петросяна раскатала ревнивую Степаненко

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com.
Муза Евгения Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала экс-супругу юмориста. По мнению молодой помощницы звезды, Елена Степаненко плохой пример для подражания.
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Татьяна Брухунова, которой приписывают связь с пожилым артистом, ответила на обвинения злопыхателей. Девушке посоветовали присмотреться к бывшей жене Евгения Петросяна и поучиться у нее женской мудрости.

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Брухунова оказалась не из робкого десятка и быстро поставила завистников на место, попутно раскатав "соперницу". Муза Евгения Петросяна отметила, что Елена Степаненко не является для нее образцом. "Учиться у Степаненко можно только злости и контролируемой агрессии. Это не для меня!" – отметила она.

Отметим, что бывшая и нынешняя подруги артиста конфликтуют уже давно. Ранее Брухунова сообщала поклонникам, что Елена Степаненко, сгорая от ревности, решила отомстить ей. Экс-супруга Евгения Петросяна обвинила ни в чем не повинную девушку в преступлении. Страшно представить, что пришлось пережить тогда Татьяне. Об этом сообщает Пятый канал.

"Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработать. (…) Наверное, года четыре я терпела, но потом случился эпизод, который все перечеркнул. Она якобы уличила меня в воровстве. Уехав на гастроли, позвонила и начала кричать. Потом мне сказали, что я якобы украла ее гонорар. Потом передо мной извинился продюсер, но на тот момент с Еленой Григорьевной все закончилось", – вспоминала муза Евгения Петросяна в программе "Эксклюзив" Первого канала.

Автор: Руслана Алексеева17 марта 2019, 11:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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