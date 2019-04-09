Джоли потребовала от Питта компенсации за загубленную молодость

Анджелина Джоли потребовала от Брэда Питта компенсации за загубленную молодость. Голливудская звезда считает, что пожертвовала ради супруга карьерой, и теперь актер должен возместить ей потери.

Затянувшийся бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта получил новый поворот после пояснений, предоставленных адвокатом голливудской звезды. Актриса желает разделить все имущество по справедливости. Как сообщили друзья Джоли, артистка бьется за каждый цент из 400 миллионов долларов вовсе не из вредности.

Оказывается, Анджелина Джоли считает, что пожертвовала ради Брэда Питта своей карьерой. И теперь актриса настаивает, чтобы этот момент был учтен при разделе их состояния.

"Она считает, что часто откладывала свою карьеру, чтобы Брэд мог заниматься проектами, которые его увлекали. Анджелина уверена, что в значительной степени благодаря ей Брэд добился такого успеха и заработал такое огромное состояние, пока они были вместе. Теперь, когда между ними все кончено, она просто хочет, чтобы все было поделено по справедливости", – рассказал один из друзей актрисы изданию Hollywood Life.

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже два с половиной года. Актеры давно не живут вместе, однако официально все еще остаются супругами. Кажется, звезды все же нашли способ поскорее расторгнуть свой брак. Они попросили суд сначала развести их, а затем уже решать вопросы относительно раздела имущества и опеки над детьми.