Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к согласию

Звезды Голливуда договорились о скорейшем разводе. Анджелина Джоли и Брэд Питт станут свободными, применив процедуру бифуркации – именно так называется разделение судебного процесса на две части.

Два с половиной года знаменитости не могут развестись, чем измучили и себя, и детей. Все потому, что Джоли и Питт никак не договорятся об опеке над шестью наследниками и разделе имущества. А его, ни много ни мало, 400 миллионов долларов. В семейном багаже артистов и совместный бизнес.

Устав друг от друга, судебных разбирательств, трат на адвокатов и пересудов в СМИ, актеры решили ускорить процесс. Они хотят налаживать жизнь и решать юридические вопросы в "свободном" статусе, сообщает Teleprogramma.pro.

Брэд и Анджелина хотят, чтобы их развели до вынесения решения по остальным спорным вопросам. С помощью бифуркации звездные супруги будут официально разведены.

Отметим, что длительный бракоразводный процесс сказался на внешности Джоли. Поклонники заметили, что актриса сильно похудела, у нее появились синяки под глазами и нездоровая бледность. Питт выглядит куда лучше экс-возлюбленной.



К слову, Анджелина Джоли и Брэд Питт стали чаще идти на компромиссы. Напомним, что в начале декабря 2018 года должно было состояться очередное заседание суда по опеке над детьми. Однако Анджелине Джоли и Брэду Питту удалось договориться полюбовно и подписать соответствующее соглашение.