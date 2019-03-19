Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к согласию
Два с половиной года знаменитости не могут развестись, чем измучили и себя, и детей. Все потому, что Джоли и Питт никак не договорятся об опеке над шестью наследниками и разделе имущества. А его, ни много ни мало, 400 миллионов долларов. В семейном багаже артистов и совместный бизнес.
Устав друг от друга, судебных разбирательств, трат на адвокатов и пересудов в СМИ, актеры решили ускорить процесс. Они хотят налаживать жизнь и решать юридические вопросы в "свободном" статусе, сообщает Teleprogramma.pro.
Брэд и Анджелина хотят, чтобы их развели до вынесения решения по остальным спорным вопросам. С помощью бифуркации звездные супруги будут официально разведены.
Отметим, что длительный бракоразводный процесс сказался на внешности Джоли. Поклонники заметили, что актриса сильно похудела, у нее появились синяки под глазами и нездоровая бледность. Питт выглядит куда лучше экс-возлюбленной.
К слову, Анджелина Джоли и Брэд Питт стали чаще идти на компромиссы. Напомним, что в начале декабря 2018 года должно было состояться очередное заседание суда по опеке над детьми. Однако Анджелине Джоли и Брэду Питту удалось договориться полюбовно и подписать соответствующее соглашение.
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