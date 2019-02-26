Джоли шокировала морщинами и синяками вокруг глаз

Анджелина Джоли удивила поклонников измученным видом. Папарацци засняли голливудскую звезду, когда та повела детей на премьеру фильма. На снимках видны круги под глазами актрисы и резко обозначившиеся морщинки.

Актрисе не помешал бы отдых и поход к косметологу, делают вывод поклонники, увидев последние снимки Джоли. Напряженная работа и воспитание шестерых детей, судя по всему, изрядно вымотали голливудскую кинодиву.

Анджелина Джоли стала гостей специального показа фильма "Мальчик, который обуздал ветер", который прошел в Crosby Hotel в Нью-Йорке. Актриса приехала со своими детьми: 14-летней Захарой, 12-летней Шайло, близнецами Вивьен и Ноксом, которым уже 10 лет, а также 17-летним Мэддоксом и 15-летним Паксом.

Актриса была одета в черные брюки, темно-синее длинное пальто и классические лодочки. Предпочитающие в повседневной жизни стиль casual дети на сей раз не отставали от мамы: все они, кроме Нокса, были в черно-белых классических нарядах. Близнец решил выделиться и отдал предпочтение серой цветовой гамме.

Поклонники обратили внимание, что Джоли выглядела очень уставшей. Ее выдают круги под глазами и морщинки. Фанаты уверены, что актрисе стоит все же позаботиться и себе.

В конце прошлого года актриса была занята на съемках второй части "Малефисенты", затем – фильма Come Away об Алисе в стране чудес и Питере Пэне. После Нового года у Джоли наметился перерыв, она проводит время в Нью-Йорке со своими детьми. Но и тут времени на отдых у звезды не остается: семью постоянно видят то на экскурсиях, то на выставках, то на прогулках. Что же касается личной жизни Джоли, то ни один из слухов о ее романах пока подтверждения не нашел, пишет Spletnik.