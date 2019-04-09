"Еле сдерживаюсь": беременная от Аршавина Барановская сняла видео за границей

Юлия Барановская опубликовала ролик, в котором запечатлела проделку своих детей. Популярная телеведущая призналась, что беременна.

Юлию Барановскую и Андрея Аршавина считали одной из самых крепких и гармоничных пар. За годы отношений она подарила именитому футболисту трех детей: сыновей Артема и Арсения и дочь Яну. Однако спортсмен увлекся журналисткой Алисой Казьминой и оставил Юлию Барановскую. Особенную скандальность ситуации добавлял тот факт, что она была беременна.

О расставании стало известно после выхода в эфир шоу Андрея Малахова, в котором вернувшаяся из Великобритании, где на протяжении нескольких лет жила с избранником и детьми, Юлия Барановская со слезами на глазах рассказала о развале семьи. Тогда беременной от Андрея Аршавина женщине помогали друзья – ее приютили Жирковы.

К счастью, Юлия нашла в себе силы не только восстановиться, но и обрести успех, став ведущей на Первом канале. Она вместе с Александром Гордоном ведет шоу "Мужское/женское", а также снимается в передаче "Модный приговор". Кроме того, Юлия регулярно посещает различные светские мероприятия. А все свободное время и отпуск проводит с тремя детьми.

Однако периодически Юлия Барановская мысленно возвращается в прошлое. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая опубликовала видео, сделанное семь лет назад в Лондоне, на котором запечатлела старших детей во время игры. При этом Юлия призналась, что на тот момент как раз ждала ребенка.

"Артем и Янка семь лет назад. Лондон. Я снимаю и еле сдерживаюсь от смеха. Арсений уже с нами, но пока у меня в животе", – рассказала Юлия Барановская. Ролик не оставил никого из подписчиков равнодушным. Фанаты рассыпались в комплиментах.

Отметим, что сейчас Андрей Аршавин оформляет развод с Алисой Казьминой. Примечательно, что одновременно с этим футболист начал встречаться с детьми Юлии Барановской. Периодически спортсмен выкладывает фотографии и видео, на которых запечатлен с наследниками. Однако Юлия Барановская в недавнем интервью подчеркнула, что это не означает их воссоединения. Она призналась, что рада общению детей с отцом.