Хриплая Барановская метит в певицы

Телеведущая посетила вечеринку, посвященную открытию ресторана Григория Лепса и EMINА, где прошла pre-party премии "Жара". Журналисты предположили, что Юлия Барановская готовится составить конкуренцию Ольге Бузовой на эстраде.

Не секрет, что развода Юлии Барановской с футболистом Андреем Аршавиным она самостоятельно построила успешную карьеру несмотря на то, что осталась многодетной матерью-одиночкой. Кроме того, для роли телеведущей е нее явно нестандартный хриплый голос. Однако девушка смогла добиться своего.

СМИ предположили, что успеха на ТВ Юлии Барановской оказалось мало, и она подумывает о карьере певицы. Неслучайно последнее время телезвезда частенько появляется на вечеринках, где собираются продюсеры и музыканты, сообщает VistaNews. Предполагается, что таким образом она намерена завести нужные связи.

Кроме того, Юлия Барановская заявляла в соцсетях о желании запеть. У ведущей уже были вокальные дебюты на программе "Мужское/Женское" Первого канала, где девушка в дуэте с Александром Гордоном исполнила новогоднюю песню. Пока намерение теледивы стать певицей – только домыслы, но, кто знает, вдруг она, как и когда-то Ольга Бузова, попадет из ведущей в отечественный шоу-бизнес, став популярной исполнительницей?

Отметим, что Юлия Барановская – активная пользовательница Instagram. Она регулярно радует своих поклонников новыми фото и видео из личной жизни. На телеведущую подписаны 1,6 миллиона пользователей соцсети.