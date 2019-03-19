Барановская разоткровенничалась об отношениях с Аршавиным
Раньше желание видеться с дочерью и двумя сыновьями спортсмен проявлял редко. Теперь же Аршавин частенько бывает с наследниками. "У детей есть свое собственное мнение и желание. Если они хотят с ним встречаться, они с ним встречаются", – цитирует Юлию Барановскую Пятый канал.
Поклонники футболиста предположили, что он вернулся к бывшей жене. Однако Юлия Барановская это опровергла. "Вот у меня когда-то были с ним отношения, и их больше нет. У него есть отношения с детьми, у меня есть отношения с детьми, но мы никак в этом не пересекаемся", – заявила телезвезда.
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