Петросян украдкой привел молодую пассию к Авербуху

73-летний артист и его 30-летняя фаворитка вместе вышли в свет. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова появились на ледовом шоу Ильи Авербуха.

Парочка воздержалась от общения с журналистами. Артист и его молодая возлюбленная старались не привлекать к себе внимания: украдкой проследовали на свои места. Меж тем в личном Instagram восхищенный Евгений Петросян поделился впечатлениями от увиденного.

"На льду перед зрителями предстают многократные чемпионы России, Европы, мира, чемпионы Олимпийских игр, там нет не именитых. И все вместе они создают феерический букет, волшебно воздействующий на зрителя. Авербух – фанатик своего дела! "Большой художник!" – написал артист и опубликовал короткую видеозапись с мероприятия.

Брухунова также отчиталась о посещении ледового шоу. В личном микроблоге она опубликовала кадры снятые с того же ракурса, что и у Петросяна.

Напомним, о том, что Евгений Петросян общается со своей помощницей не только по рабочим вопросам стало известно в 2018 году, после того, как жена юмориста Елена Степаненко подала на развод. Выяснилось, что артист жил с молодой пассией с 2013 года.

В ноябре прошлого года юморист развелся с супругой, и уже через месяц Татьяна Брухунова дала первое большое интервью на Пером канале. Там она подтвердила, что состоит в отношениях с Петросяном.

После этого фаворитка Евгения Петросяна стала появляться на телевидении. Например, недавно Татьяну пригласили занять кресло звездного наставника в одном из выпусков программы "Модный приговор". Об этом сообщает Vokrug.tv.