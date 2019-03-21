Ушлая Степаненко спрятала от Петросяна более 25 миллионов рублей
Разводом и разделом совместно нажитого имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна занимается Хамовнический суд. Он начал проверять имущество юмористки и нашел нечто очень интересное. У артистки обнаружили десятки счетов в российских банках. Всего на них лежало 340 тысяч долларов, 2,2 миллиона рублей и 2,5 тысячи евро, компетентно сообщает Telegram-канал Mash. Если все перевести в рубли, то речь идет о 25 миллионах рублей.
Отмечается, что Елена Степаненко должна была сообщить об этих счетах – как о совместно нажитом – суду, но не сделала этого. Говорят, юмористка и на свои выступления цены задирает по сравнению с концертами бывшего мужа.
"На концертах Елена Григорьевна после развода имеет возможность зарабатывать больше Евгения Петросяна. Сейчас она улетела в Америку, в ближайшие выходные будет выступать в Филадельфии и Нью-Йорке перед русскими эмигрантами. Цена билетов – от 45 до 85 долларов (от 2945 до 5563 рублей по текущему курсу). У Петросяна запросы куда скромнее", – рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин в свежем интервью.
Дележ имущества может длиться годами из-за того, что Евгений Петросян и Елена Степаненко не могут прийти к согласию. "Пока они не договорились ни по одному из десяти тысяч предметов. Степаненко препятствует дележу из вредности. И ведь ни ему не дает спокойно пользоваться нажитым добром, ни себе. Еще и оценку собственности не назначили", – сообщил представитель Евгения Петросяна Woman`s Day.
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