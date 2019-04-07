Скончалась вдова актера Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась на 71-м году жизни. О трагедии на своей официальной странице в Facebook сообщила ее подруга – актриса театра на Таганке Рената Сотриади.
Ходят слухи, что вдова Валерия Сергеевича умерла от рака. Официальная причина смерти пока не разглашается.
Добавим, что Валерий Золотухин умер в марте 2013 года. Артист долгое время жил на две семьи: параллельно он состоял в незарегистрированных отношениях с Ириной Линдт.
С Тамарой он так и не развелся. Золотухин имел обыкновение описывать свои измены в дневнике, который оставлял на видном месте открытым. Так она и узнавала об очередном увлечении мужа.
Тамара и Валерий стали мужем и женой в 1978 году. На тот момент у артиста подрастал сын Денис от первого брака с Ниной Шацкой. В этих отношениях у Золотухина родился второй наследник – Сергей. Отпрыск знаменитости скончался в 2007 году, ему было всего 27 лет.
"Он покончил с собой. Примечательно, что он сделал несколько попыток самоубийства. "Он все рассчитал, это же не спонтанно. Он в то время увлекался нумерологией. Он был потрясающий мальчик и очень похож на меня. Он ведь заранее говорил о своих намерениях – человек выбрал это", – рассказывала вдова Валерия Золотухина в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".
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