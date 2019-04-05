Разбившийся в жуткой аварии Павлиашвили потерял память

Певец рассказал о самом страшном моменте своей жизни. Сосо Павлиашвили стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Беседуя с ведущем шоу Борисом Корчевниковым, артист вспомнил, как в 1996 году оказался на грани жизни и смерти. В студии ток-шоу "Судьба человека" Сосо Павлиашвили отметил, что авария, участником которой он оказался, сыграла в его жизни важную роль.

В Тбилиси артист встретился со старым другом. Приятель предложил Сосо посетить один из местных ресторанов. Он час уговаривал Павлиашвили, в итоге певец согласился.

"Зашли туда, а весь Тбилиси сидит там. Половина знакомых, половина незнакомых, которые хотят со мной выпить. Этот парень пошел поздороваться со всеми, когда он пришел он был уже готов – со всеми выпил. Я сказал: "Ты же мне обещал, что не выпьешь". Он за рулем был. А у него новая машина. Он занервничал и сделал еще один круг", – поведал артист.

После застолья друзья сели в авто. Приятель обещал Сосо, что поедет со скоростью 30 километров в час, но слова не сдержал.

"Как только я закрыл дверь, он как нажал на газ. А он невменяемый. Он размахнулся и врезался в бордюр. Я ударился головой, открываю глаза, потерял сознание. Пришел в себя, слышу, кругом кричат: "Сосо убили. Сосо застрелили". У меня была травма головы. Я получил страшнейшее сотрясение", – рассказал вокалист ведущему шоу "Судьба человека".

Покалеченный артист уехал в Москву, со временем он вернулся к привычной жизни. Однако через год полученные травмы напомнили о себе.

"У меня начались приступы эпилепсии. Посттравматическая эпилепсия. Было страшно, потому что, когда я засыпал, у меня это начиналось. Я до сих пор помню эти ощущения, когда что-то сжимает тебя, сверлит тебя. Утром открываешь глаза и не помнишь кто ты", – отметил исполнитель в студии "Судьба человека".

Сосо Павлиашвили признался, что из-за приступов и кратковременной потери памяти не мог работать, выступал крайне редко. Медики хотели делать трепанацию черепа, но вокалист отказался. Со временем болезнь отступила.