Разбившийся в жуткой аварии Павлиашвили потерял память
Беседуя с ведущем шоу Борисом Корчевниковым, артист вспомнил, как в 1996 году оказался на грани жизни и смерти. В студии ток-шоу "Судьба человека" Сосо Павлиашвили отметил, что авария, участником которой он оказался, сыграла в его жизни важную роль.
В Тбилиси артист встретился со старым другом. Приятель предложил Сосо посетить один из местных ресторанов. Он час уговаривал Павлиашвили, в итоге певец согласился.
"Зашли туда, а весь Тбилиси сидит там. Половина знакомых, половина незнакомых, которые хотят со мной выпить. Этот парень пошел поздороваться со всеми, когда он пришел он был уже готов – со всеми выпил. Я сказал: "Ты же мне обещал, что не выпьешь". Он за рулем был. А у него новая машина. Он занервничал и сделал еще один круг", – поведал артист.
После застолья друзья сели в авто. Приятель обещал Сосо, что поедет со скоростью 30 километров в час, но слова не сдержал.
"Как только я закрыл дверь, он как нажал на газ. А он невменяемый. Он размахнулся и врезался в бордюр. Я ударился головой, открываю глаза, потерял сознание. Пришел в себя, слышу, кругом кричат: "Сосо убили. Сосо застрелили". У меня была травма головы. Я получил страшнейшее сотрясение", – рассказал вокалист ведущему шоу "Судьба человека".
Покалеченный артист уехал в Москву, со временем он вернулся к привычной жизни. Однако через год полученные травмы напомнили о себе.
"У меня начались приступы эпилепсии. Посттравматическая эпилепсия. Было страшно, потому что, когда я засыпал, у меня это начиналось. Я до сих пор помню эти ощущения, когда что-то сжимает тебя, сверлит тебя. Утром открываешь глаза и не помнишь кто ты", – отметил исполнитель в студии "Судьба человека".
Сосо Павлиашвили признался, что из-за приступов и кратковременной потери памяти не мог работать, выступал крайне редко. Медики хотели делать трепанацию черепа, но вокалист отказался. Со временем болезнь отступила.
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