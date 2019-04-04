Руденко рассказал правду об отношениях с Поверенновой

Анатолий Руденко рассказал о расставании с известной артисткой Дарьей Поверенновой. Актер стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Руденко и Повереннова познакомились на съемках фильма "Ангел-хранитель". "Мы играли в любовь и в какой-то момент просто нырнули в отношения. Кино превратилось в реальность", – рассказал Руденко в студии программы "Судьба человека".

Дарья старше Анатолия на десять лет, на момент начала их отношений дочери артистки Полине было уже 17. "Мне хотелось стремиться как-то соответствовать во всем. Стремление читать другие книги, фантазировать, устраивать сюрпризы", – вспомнил о том романе Анатолий.

Повереннова и Руденко расстались из-за нового увлечения молодого человека – актрисы Елены Дуниной. По словам Анатолия, он влюбился с первого взгляда, между ними пробежала искра.

"Нужно было принимать решение, и оно было очень жестокое по отношению к Даше и несправедливое даже, если рассматривать ее. Не хочется себя обвинять, но в первую очередь я виноват в этой ситуации. Четыре года душа в душу, но вдруг все поменялось. Ты встретил человека и ты пропал, весь твой химический состав поменялся в организме", – отметил артист в беседе с ведущем шоу "Судьба человека" Борисом Кочевниковым.

Анатолий Руденко понял, что пришло время объясниться с Дарьей Поверенновой. Артист отметил, что это было самое тяжелое расставание в его жизни. "Я столько боли не видел. Мы три дня разговаривали. Прошлись, если можно так выразиться, по всем жилкам и мышцам друг друга", – заявил актер.

Меж тем в студии программы "Судьба человека" продемонстрировали фрагмент интервью, в котором Дарья Повереннова озвучила свою версию событий. Артистка намекнула, что ее возлюбленный закрутил роман на стороне еще будучи в отношениях с ней. "Все стало явным. Понимаете, я начала его подозревать. Не люблю, когда из меня делают дуру. Я требовала конкретные ответы от Руденко. В ответ слышала все, кроме правды", – рассказала она.