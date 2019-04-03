"Чем он лучше меня?": Корчевников устроил сцену известной актрисе
Мария Берсенева запомнилась большинству зрителей как исполнительница главной роли в сериале "Маргоша". Однако мало кто знает, что работа над этим проектом разрушила ее второй брак. В программе "Судьба человека" артистка рассказала о личной жизни.
С первым мужем Мария познакомилась еще во времена студенчества. Избранника актрисы звали Гурам. "Мы встретились через общих друзей, познакомились в ночном клубе. У меня было уважение к нему, но не могу сказать, что это была какая-то дикая любовь. Мне тогда казалось, что для создания семьи и рождения ребенка этого достаточно", – отметила знаменитость.
По словам Берсеневой, возлюбленный был старше и очень хорошо зарабатывал. Гурам сделал предложение через несколько месяцев после знакомства.
Пока артистка рассказывала о бывшем муже, Борис Корчевников, судя по всему, размышлял совсем о другом. Шоумен внезапно огорошил собеседницу вопросом.
"Я смотрю и думаю, ну почему все так? Мы с тобой ровесники. Я учился через квартал от этого ГИТИСа, на журфаке. Ну почему я не ходил в этот ночной клуб? Хотя я захаживал тоже... Но не судьба. А Гурам оказался там. Чем он лучше меня?" – спросил Корчевников.
"Борь, ничем", – улыбнулась Мария и поведала, что после рождения сына Никиты брак дал трещину. По словам знаменитости, отношения расстроились сразу после того, как она вернулась из роддома.
"Оказалось, что у нас очень разные взгляды на жизнь, на воспитание, на вещи, которые можно себе позволить по отношению к человеку, с которым ты живешь. Я помню, Гурам что-то мне говорит, а я беру какую-то щетку, которой мыла посуду, и кидаю в него. Он, конечно, меня тоже удивил: подошел, взял эту щетку и как даст мне в глаз!" – вспомнила звезда в студии программы "Судьба человека".
Артистка отметила, что некрасивых сцен можно было бы избежать, и ей стыдно за свое поведение. Берсенева добавила, что давала супругу сдачи.
Вторым мужем Марии стал кикбоксер Николай, с которым артистка была знакома со школьной скамьи. Они прожили вместе более десяти лет, однако работа Марии в сериале "Маргоша" подточила эти отношения – супруги развелись.
"Какому мужчине понравится, что его любимая женщина приходит на пару часиков поспать и обратно уходит? Мы три с половиной года все снимали, жили там. "Маргоша" – она как мне много отдала, так много и забрала", - рассказала Мария Берсенева в студии "Судьба человека".
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