На родине Алсу возмущены проверками Первого канала
В Башкирии семью Ралифа Сафина – отца Алсу – очень уважают. Вся его жизнь связана с этим краем. Он учился на технологическом и горном факультетах Уфимского нефтяного института, работал мастером, технологом, главным инженером управления в подразделениях ПО "Башнефть". Словом, знает, как живут простые люди и уважает тех, кто занят делом.
А когда стал человеком состоятельным, никогда не забывал земляков – на его деньги здесь построены многие мечети, школы, музеи. Не отказывает он землякам, которые обращаются с просьбами – помочь с дорогостоящей операцией, оплатой учебы. Поэтому авторитет у отца Алсу здесь огромный.
Башкиры – очень дружный народ, они стоят горой друг за друга. Поэтому когда внучка Ралифа Сафина попала на детский "Голос" вся республика болела за нее, как за родную.
"Что вас смущает в 30 тысячах голосов, отданных жителями республики за землячку? – задает риторический вопрос председатель совета директоров информагентства "Башинформ" Ростислав Мурзагулов. – Во-первых, мы точно так же дружно голосовали зимой за другую девочку из Башкирии – Рушану Валиеву в финале "Голоса". Открою вам секрет – многие местные сетевые инициативы набирали в последнее время и побольше".
С ним солидарен публицист и общественник Шамиль Валеев. "Алсу в Башкирии считают землячкой от Уяндыково до Акъяра – и это вполне объяснимо. Алсу и ее семья имеют теснейшие связи с Башкирией. Многие, особенно на северо-западе Башкирии, с удовольствием посещают ежегодные сабантуи в Уяндыково, которые устраивает семья Сафиных. И поэтому то, что именно Башкирия стала поставщиком голосов для дочери Алсу, говорит как о популярности самого шоу "Голос.Дети", когда востребованы молодые и живые голоса, так и о тотальной любви к Алсу, между прочим, дочери кандидата в президенты Башкортостана в 2003 году, – цитирует Валеева "Медиакорсеть".
В республике желание руководства Первого канала перепроверить поданные за Микеллу Абрамову голоса многие сочли оскорблением. Башкиры уверены, что их поддержка привела дочь Алсу к победе. А о накрутке голосов и говорить смешно – любовь нельзя накрутить. Микелла и ее семья достойны ее.
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