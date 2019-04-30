На родине Алсу возмущены проверками Первого канала

145451 голос при помощи телефонных звонков и смс-сообщений получила Микелла Абрамова в финале 6-го сезона шоу "Голос. Дети". Многим цифра показалась огромной, но только не жителям Башкортостана. Там, напротив, полагают, что дочь Алсу получила даже меньше, чем заслуживала.



прочитано 175 раз