Сестра Быстрицкой вышла из себя после вопроса о наследстве
Тема наследства для сестры Элины Быстрицкой – Софьи Шегельман – оказалась болезненной. Свои притязания на квартиру и имущество звезды "Тихого Дона" ей придется отстаивать в суде.
Нервно отреагировала родственница скончавшейся великой актрисы на попытку журналиста выведать ее планы. Правда, и время для такого вопроса было выбрано не совсем удачное – во время прощания с Элиной Быстрицкой.
"Я до последнего мгновения была рядом с сестрой. Оставьте меня в покое, пожалуйста, в этот день. В этот момент я не готова разговаривать", – попросила Шегельман. Однако один из представителей прессы успел спросить женщину, будет ли она претендовать на наследство богатой родственницы.
"Наследство? Выведите ее из зала вообще", – взорвалась сестра Быстрицкой. Охранники выполнили просьбу Шегельман и очистили помещение.
Известная актриса Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. Незадолго до смерти артистка почти полностью ослепла и не вставала с постели. Траурное мероприятие прошло 29 апреля в Малом театре, где долгое время служила покойная.
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