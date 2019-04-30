Сестра Быстрицкой вышла из себя после вопроса о наследстве

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Вторник 30 апреля
Лента новостей
14:13
Автомобиль протаранил торговый центр
14:01
В Подмосковье грабитель украл у женщины ювелирные украшения
13:27
Календарь красоты на май
13:19
"Роснефть" ответила на обвинения Ходорковского
12:57
Х юбилейная Церемония награждения Премии "Права потребителей и качество обслуживания" пройдет в Тбилиси
12:54
Берлускони срочно госпитализировали
12:32
Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни
12:23
Сын российского миллиардера Саркисова впал в кому после передозировки
12:20
Лукашенко воткнул нож в спину своему приближенному
12:00
В Поморье девочку насмерть придавило бревнами
11:39
В жутком ДТП с грузовиком пострадали десятки человек (видео)
11:21
Володин назвал самый важный закон апреля
11:12
Рецепт на майские: перепелка на гриле с запеченным картофелем
11:10
Московская весна A Cappella: концерты, мюзиклы, спектакли
11:00
В Подмосковье безработный украл телевизор и еду
10:52
Транспортники отпразднуют День Победы 6 мая
10:47
Что делать, если к мужу пристает другая
10:39
Названы 5 мешающих похудению привычек
10:37
В Выборге двое мужчин выстрелили в человека 15 раз
10:15
Возле московского университета устроили поножовщину
10:14
Пугачева подняла на смех Киркорова в день рождения
10:03
8-летний мальчик спас сестру от грабителя (видео)
09:56
Потерявший стыд Панин устроил оргию на глазах у публики
09:41
Больную вдову Марьянова вынесли со съемок у Борисова
09:41
Кети Топурия растрогала снимком с куколкой-дочерью
09:23
В Уфе водитель сбил женщину
09:12
"Одна на подиуме": Тарасова облизала чемпионку Загитову
09:07
Капризная Маркл пожалела несчастную Миддлтон
09:01
Фестиваль УСАДЬБА JAZZ переезжает в Коломенское
08:59
Первый муж Началовой жестко поставил на место распустившую язык Салтыкову
08:32
"Ненормальная старуха в труселях": народ накинулся на Ани Лорак
08:29
"Был просто ужасен!": подружка разоткровенничалась об Андрее Губине
08:26
В Москве в аварии погиб человек
08:23
Первый канал влип в международный скандал из-за дочери Алсу
08:12
У знаменитого тележурналиста остановилось сердце
06:30
Новые пенсии: россияне разбогатеют в мае
06:17
Взбудораженные россияне назвали настоящего победителя шоу "Голос. Дети"
03:23
Словам Седоковой о сексе по любви отказались верить
00:19
"Поняла, что возбуждаюсь": неожиданное признание поклонницы смутило Баскова
21:56
Эрнсту поставили жесткий ультиматум после скандала на шоу "Голос. Дети"
21:52
Под Челябинском шестеро детей пострадали во время пожара в церкви
21:24
В Сочи взорвался собиравший бомбу сторож автомойки
20:43
В столице Гаити у посольства США открыли стрельбу
20:03
Солнцев вбил последний гвоздь в крышку гроба опозоренной Алсу
19:43
В Москве собаки спасли хозяйку от маньяка
19:13
Володин возглавит Совет благотворителей "Справедливой помощи Доктора Лизы"
18:47
Состояние звезды сериала "Кармелита" резко ухудшилось
18:15
Атака хакеров: опубликованы экспертные данные о накрутке голосов для дочери Алсу
18:09
Пытался изнасиловать: в Москве таксист напал на известную гимнастку
17:32
Сексуальная Глюк'оZа шокировала прозрачным нарядом
17:02
В Екатеринбурге онкобольной мужчина скончался после обмана медиков
16:52
Застукали: разводящийся Аршавин ушел в отрыв с двумя красотками
16:43
Подтянутый Путин в церкви свел с ума злобных украинцев
16:19
Волочковой требуется срочная операция
16:10
Самая красивая хоккеистка России покорила народ
16:06
Реконструкцией стадиона "Торпедо" займутся французские архитекторы
16:00
В субботниках "Единой России" участвовали больше миллиона человек
15:57
Раненного ножом молодого актера срочно госпитализировали
15:36
Ревнивый Харламов закатил Асмус истерику за объятия с другим мужчиной
15:32
Неисправный обогреватель погубил двух россиян
15:22
Рецепт самого вкусного шашлыка на майские
15:18
Вот это поворот: Началову и Фриске убило одно и то же
15:02
Русская подружка сбежала от алкоголика Деппа
14:57
В Подмосковье совершили крупную кражу
14:51
Посрамленная дочь Алсу соединила Нагиева с известной ведущей
14:45
"Поддержать милое создание": стал известен способ сбора голосов за дочь Алсу
14:31
Под Челябинском в пожаре пострадали шестеро детей
14:14
Президент Туркмении исполнил рэп про коня (видео)
14:13
В Подмосковье мужчина раздавил во сне маленькую дочь
13:58
Седокова поразила экстремальной сменой имиджа
13:56
Люди покинули Крымский мост после приближения авиации США
13:52
Бесстыжую Боню распекли за неподобающий вид на Пасху
13:44
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
13:37
"Она должна раздеть его догола": Мазаев злорадствует из-за молодой жены Цекало
13:17
Опубликованы снимки Бузовой с женатым продюсером
13:12
В России разбушевался смертельный снегопад (видео)
13:09
"Страшненькая": Барановская рассказала о злых издевках подруг
13:00
Пригожин и Валерия отплясывали под песни молодых артистов
13:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 апреля 2019 года
12:36
Звезда "Уральских пельменей" влезла в грязный скандал с дочкой Алсу
12:33
Врачи заявили о бесполезности лечения антибиотиками
12:31
После похорон Цывиной не оказалось на кладбище
12:13
Мужчина набросился с топором на друга и ограбил его
12:06
Принято жесткое решение о судьбе проигравшего Порошенко
12:03
Манекенщик умер после падения на подиуме
11:56
7 впечатляющих биографий знаменитостей
11:49
Проскурякова сболтнула лишнее про отцовство Николаева
11:47
"Это какой-то ужас": Юлия Савичева о разводе с мужем
11:42
В Туве подросток подорвался на мине
11:26
Ротару в прозрачном платье похвасталась идеальной фигурой
11:21
53-летняя модель показала свою шикарную жизнь
11:17
Москвичей предупредили о переменчивой погоде на майские праздники
10:58
Летучая взбесила народ снимком в "распашонке" на Пасху
10:56
Грубиян Зеленский поплатился за хамство в адрес Путина
10:53
"Слишком худая": иссохшая Утяшева ужаснула россиян
10:51
Лолита Милявская померилась с мужем яйцами
10:29
Разъяренный Неймар избил фаната (видео)
10:14
"Об этом очень страшно говорить": Понаровская озвучила главную трагедию Началовой
10:13
МакSим впервые рассказала о страшном ДТП
10:12
"Слезы душат": безутешная Гузеева страдает из-за трагедии в семье
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Самые влиятельные женщины мира
Володин поздравил православных христиан с Пасхой
Кудрявцева развела грузина на интимный разговор
Певица МакSим лишилась памяти после ДТП
Первый канал срочно изменил сетку вещания из-за скандала с дочкой Алсу
Пугачева и Лобода устроили свой финал "Голоса"
Шоу-бизнес

Сестра Быстрицкой вышла из себя после вопроса о наследстве

Элина Быстрицкая. Фото: www.globallookpress.com
Сестра Элины Быстрицкой болезненно отреагировала на вопросы о наследстве актрисы. Софья Шегельман потребовала оградить ее от назойливых журналистиов.
прочитано 2561 раз

Тема наследства для сестры Элины Быстрицкой – Софьи Шегельман – оказалась болезненной. Свои притязания на квартиру и имущество звезды "Тихого Дона" ей придется отстаивать в суде.

ПО ТЕМЕ

Смерть в одиночестве: сестра спрятала Быстрицкую от друзей

Нервно отреагировала родственница скончавшейся великой актрисы на попытку журналиста выведать ее планы. Правда, и время для такого вопроса было выбрано не совсем удачное – во время прощания с Элиной Быстрицкой.

"Я до последнего мгновения была рядом с сестрой. Оставьте меня в покое, пожалуйста, в этот день. В этот момент я не готова разговаривать", – попросила Шегельман. Однако один из представителей прессы успел спросить женщину, будет ли она претендовать на наследство богатой родственницы.

"Наследство? Выведите ее из зала вообще", – взорвалась сестра Быстрицкой. Охранники выполнили просьбу Шегельман и очистили помещение.

Известная актриса Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. Незадолго до смерти артистка почти полностью ослепла и не вставала с постели. Траурное мероприятие прошло 29 апреля в Малом театре, где долгое время служила покойная.

Тем временем за наследство актрисы начинается схватка. За Быстрицкой долгое время ухаживала подруга и театральный директор Ксения Рубцова – по некоторым данным, именно ей народная артистка завещала все имущество. Однако сестра Быстрицкой, узнав об этом, спешно приехала из Израиля. Рубцову обвинили в обмане и воровстве, напоминает Teleprogramma.pro.
Автор: Андрей Евлампиев30 апреля 2019, 13:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Господи! Никакой совести у журналюг! На похоронах задавать вопросы о наследстве?
1

Популярные темы форума

Политика

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина

Шоу-бизнес

Лишившийся мужского органа известный певец получил новый удар
"Складочка, животик": изменившаяся Лопырева встала в позу
Сестра Быстрицкой вышла из себя после вопроса о наследстве
Певица Алсу впервые вышла в свет после грязного скандала с ее дочерью

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
Шоу-бизнес

"Об этом очень страшно говорить": Понаровская озвучила главную трагедию Началовой

Артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Страшный вирус скрутил Марию Кожевникову

Популярной актрисе потребовалась госпитализация
Шоу-бизнес

Певица Алсу впервые вышла в свет после грязного скандала с ее дочерью

Артистка предстала в траурном виде
Шоу-бизнес

"Складочка, животик": изменившаяся Лопырева встала в позу

Подписчики заметили изменения в фигуре телеведущей

Гороскоп

Календарь красоты на май
Гороскоп на неделю
Гороскоп на май
Совет на выходные

Фоторепортажи

Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни
53-летняя модель показала свою шикарную жизнь
Огонь на подиуме: новый ангел Victoria's Secret
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru