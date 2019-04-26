Смерть Быстрицкой ударила Васильеву в самое сердце
Несмотря на возраст и слабое здоровье Быстрицкой, окружающие верили, что артистка в очередной раз одолеет болезнь. Элину Авраамовну знали как человека с удивительной силой воли.
Коллега Быстрицкой Вера Васильева высказалась об утрате. "Мы не были очень близки. Но я могу сказать, что она была всенародно любимой актрисой, прекрасной женщиной, красавицей. Она обожала свою профессию. Мне жаль, что она ушла навсегда", – поделилась она.
Стоит отметить, что Вера Васильева, как и Элина Быстрицкая, играла в Малом театре в столице. Она восхищалась красотой и профессионализмом Элины Авраамовны. "Она действительно любила зрителей", – цитирует Веру Кузьминичну Starhit.
Ранее стало известно, что на 92-м году жизни умерла Элина Быстрицкая. В последние годы она тяжело болела.
О том, что умерла Элина Быстрицкая, сообщили в пресс-службе Малого театра, где актриса служила с 1958 года. "Элина Авраамовна скончалась", – цитирует представителя учреждения ТАСС.
Народной артистке СССР 4 апреля исполнился 91 год. Она сыграла в культовых советских фильмах "Тихий Дон", "Добровольцы", "Все остается людям" и многих других. В 2018-м президент России Владимир Путин наградил актрису орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
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