Умерла в Страстную пятницу: что значит смерть Быстрицкой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
партнеры
Пятница 26 апреля
Лента новостей
14:38
В Москве загорелся университет нефти и газа
13:27
Беременная Маркл сбежала от надоедливого Трампа
13:24
На Шри-Ланке прошли задержания причастных к терактам
12:47
Ад на востоке: жуткое ДТП в Москве (видео)
12:27
Володин выразил соболезнования в связи с уходом Быстрицкой
11:55
"НАШ ВОЯЖ": Слушатели НАШЕго Радио прокатились по государевой дороге до Торжка
11:50
Обширный инфаркт добил Садальского
11:43
Объявились настоящие родители дочки Стриженовой
11:41
Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина
11:12
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке
11:10
Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой
11:08
"Пойду в суд!": возмущенная сестра чихать хотела на последнюю волю Быстрицкой
11:07
Главные события Москвы
11:00
Названы дата и место прощания с Быстрицкой
10:40
Песня про Крымский мост довела украинцев до лютого бешенства
10:27
Мясо и овощи взлетят в цене в майские праздники
10:23
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
10:19
"Аж трясет!": Слава плюнула в оскорбившую россиян Собчак
10:12
Страдающей Гагариной предложили облиться водкой
09:59
Галерея Классической Фотографии приглашает на выставку мастеров кино и рекламы
09:38
Голая Макеева разлеглась в поле с тюльпанами
09:32
Юбиляршу Пугачеву выставили в прозрачной юбке
09:10
Измученный Быков рассказал о страшном отравлении
08:45
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
08:37
"Давно из пещеры?": Собчак нагло "наехала" на Первый канал
08:34
Медики спасают в реанимации звезду сериала "Склифосовский"
07:00
Красавица Ходченкова бросила все силы на борьбу с сектантами
06:00
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина
05:00
Как правильно печь пасхальный кулич
03:00
Принц Гарри сбежал от Маркл накануне родов
01:00
Впавшая в истерику брюнетка из шоу "Дом-2" разнесла дверь в порыве гнева
23:00
Обливший Зеленского помоями Макаревич получил звонкую пощечину
21:54
Не Владимир и не Зеленский: вскрылось настоящее имя нового президента
21:54
Обворожительную Брежневу увидели на улице в полотенце
21:52
Ухудшилось здоровье: друг проболтался о наркотическом опыте Зеленского
21:51
"Она перед смертью почти не спала": страшное откровение подруги попавшей в рай Началовой
21:26
В Первоуральске на голову ребенка обрушилась крыша
21:23
Фонд защиты национальных ценностей рассказал о вмешательстве США в политику Судана
21:13
Под Калугой мужчина убил подругу за отказ покормить питомца
21:04
Первый канал разоблачил виляющего сына умершей Цывиной
20:16
Запевшую Волочкову умоляют замолчать
19:47
Юный фигурист бросил дерзкий вызов чемпионам (видео)
19:41
"Нет никакой печали": Шаляпин без капли сожаления похоронил отца
19:34
Певица Нюша лишилась единственного жилья
19:14
Пошел вразнос: голливудского актера застукали пьяным в караоке (видео)
18:58
"Припомню все": обиженная Бузова решила мстить Собчак
18:23
Хитрая Миддлтон задумала избавиться от Маркл
17:50
"Как черт из табакерки": Макаревич излил тонны желчи на Зеленского
17:43
Пышногрудая Лопес шокировала народ декольте до пупа
17:42
На юго-западе Москвы устроили стрельбу
17:30
В Мурманске в пожаре погибла пенсионерка
17:14
Страшные кадры падения парашютиста (видео)
17:09
Савельева удивила изменившейся фигурой после родов
17:02
У Галкина сдали нервы из-за зверского убийства
16:51
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
16:30
Крид на прощание поставил Тимати на место
16:19
Минус 15 лет: Боня кардинально изменилась после возвращения в Россию
16:15
Звезда сериала "Мост" скончалась в возрасте 37 лет
16:00
7 книг для чтения в отпуске
16:00
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
15:53
Харламов устроил сцену ревности оголившейся на публике Асмус
15:43
Звезда "Дома-2" закатила чудовищную истерику на борту самолета
15:38
Бузова строго предупредила перепевшую Началову дочку Алсу
15:33
В Подмосковье водитель сбил ребенка
15:19
Хвастливую Рудковскую вывели на чистую воду
15:15
В Башкирии в аварии пострадали два человека
15:00
Найден самый простой метод борьбы с ожирением
14:30
Одуревший без ласки Виторган оказался в центре гей-скандала
14:22
Роспатент: Совсем скоро мы всего добьемся
14:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 апреля 2019 года
14:16
Зеленский запаниковал после жесткого решения Путина
14:06
"Выбора не было": Варум рассказала о больших проблемах с дочкой
14:02
Как Наташа Ростова: москвичи влезают в долги ради Венского бала
13:46
Перекошенную и косоглазую Тодоренко перестали узнавать
13:35
"Какое-то безумие": Аршавин о провокации жены
13:29
Жалкий Мамаев прилюдно опозорился в суде
12:55
"Абсолютный провал": Путин жестко припечатал Порошенко
12:50
"ЕР" предложила повысить качество проверок бизнеса
12:43
Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире (видео)
12:33
Москвичей предупредили о морозах на Пасху
12:11
Максакова таинственно исчезла после сенсации об убийстве Вороненкова
11:40
Кто на свете всех милее: названа самая красивая женщина 2019 года
11:37
В Химках объявили войну сексу в комнатах матери и ребенка
11:11
Сенсационное заявление Максима Галкина о смене ведущих на Первом канале
11:07
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
11:05
Перед встречей с Владимиром Путиным Ким Чен Ын грубо нарушил протокол
10:41
Караулова раскрыла их с Киркоровым секрет
10:39
"Бюджета Украины не хватит": Соловьев о своей зарплате
10:33
Володин: Указ о гражданстве для жителей Донбасса соответствует международному праву
10:13
В Москве пройдет Второй Парусный Фестиваль
10:12
Истощенная Джоли завещала миллионы приемному сыну
09:54
Всплыли странные махинации вдовы Марьянова
09:45
"Между папой и мамой": раскрыта причина "развода" в "Уральских пельменях"
09:30
Снова завидная невеста: 68-летняя вдова Кобзона омолодилась
09:27
На красной ветке московского метро произошел сбой
09:02
Варум об уходе от Агутина: Правда до обидного примитивна
09:02
Матерящуюся Maruv обчистили в аэропорту Киева
08:52
Стилист Зверев ответит в суде за Байкал
08:52
"Посредственность!": Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
08:30
"Сюрприз выкину": потрясенная Пугачева о подарке на юбилей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез
Как правильно печь пасхальный кулич
"Убивали изощренно": появились новые данные о гибели группы Дятлова
Предвестник конца света нашли в Антарктиде
Роспатент: Совсем скоро мы всего добьемся
Шоу-бизнес

Умерла в Страстную пятницу: что значит смерть Быстрицкой

Элина Быстрицкая. Фото: www.globallookpress.com
Актриса скончалась в Страстную пятницу. В этом есть глубокий символизм. 
прочитано 4963 раза

"Дату смерти, как и дату рождения, человек не выбирает сам, – пояснил "Дни.ру" духовник. – И каждому отмерено свое время. Страстная пятница – самый скорбный день в году. Это время, когда был распят Господь наш Иисус Христос. Уход в это время, безусловно, особенный для христианина. Умереть вместе со Христом в один день – это вместе с ним претерпеть все жизненные страдания и вместе с ним воскреснуть. Это очень добрый знак".

ПО ТЕМЕ

"Пойду в суд!": возмущенная сестра чихать хотела на последнюю волю Быстрицкой

Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

На Страстной неделе в церкви вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. В православии на утренней службе читаются "12 Евангелий" Святых Страстей Христовых, а на вечерней выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы". В Великую пятницу надлежит соблюдать особенно строгий пост – в этот день принято ничего не есть до вечерней службы.

Стоит заметить, что Быстрицкая – чистокровная еврейка. Ее родители – военный врач-инфекционист Авраам Петрович Быстрицкий и больничный повар Эсфирь Исааковна Быстрицкая. Поэтому православные приметы ей не очень подходят. Но ведь есть символизм в ее смерти по иудейским традициям!

Дело в том, что сейчас отмечается Песах – главный праздник года для евреев. Он символизирует обретение сынами Израиля свободы от древнеегипетского рабства. И смерть на Песах для еврея – особая милость Всевышнего. Правда, иудаизм запрещает выставлять покойного на обозрение. По обычаю на его глаза кладут щепотку земли или глиняные черепки, а одевают в белые льняные одежды без узлов и карманов. Гроб же должен быть самым простым, деревянным. Будут ли соблюдены все эти традиции во время прощания с Быстрицкой – узнаем 30 апреля на панихиде в Малом театре.

Автор: Иван Губкин26 апреля 2019, 13:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Да, интригу закрутили, в чем же будут хоронить актрису?
Для миллионов поклонников ее таланта и ее неземной красоты не суть важно, по каким канонам будут ее хоронить. Для этого есть близкие люди. Для нас важно достойно проводить великую актрису. И нам неприятно, что опять начинается недостойный ажиотаж в погоне за рейтингом.
Юшка
Ответить
Прошу Вас не публикуйте новости о талантливой актрисе-целой эпохи, вместе с заголовками о половых органах Дайнеко-Дубцовой. Эти профурсетки с ней рядом не стояли!
Гость
Ответить
Да, интригу закрутили, в чем же будут хоронить актрису?
Для миллионов поклонников ее таланта и ее неземной красоты не суть важно, по каким канонам будут ее хоронить. Для этого есть близкие люди. Для нас важно достойно проводить великую актрису. И нам неприятно, что опять начинается недостойный ажиотаж в погоне за рейтингом.
Гость
Ответить
Светлая память Великой Актрисе !
1

Популярные темы форума

Политика

Выскочка Зеленский приготовил удар в спину Путину
Объявлено о конце карьеры Зеленского
Порошенко нашел способ отомстить Зеленскому после позорного провала
Приехавший в Россию Ким Чен Ын попал в нелепую ситуацию

Шоу-бизнес

Безрукова показала свою гладкую лисичку
Молитва сексуальной Цымбалюк-Романовской в храме взбесила народ
Дубцова оценила ласкающую половой орган Дайнеко
Снаткина оголила грудь в декольте до пупа

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

"Аж трясет!": Слава плюнула в оскорбившую россиян Собчак

Певица бурно отреагировала на слова телеведущей
Шоу-бизнес

Медики спасают в реанимации звезду сериала "Склифосовский"

Состояние женщины резко ухудшилось
Шоу-бизнес

Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина

В имущественном споре поставлена жирная точка
Шоу-бизнес

Обширный инфаркт добил Садальского

Актер поделился переживаниями в соцсетях

Гороскоп

Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные

Фоторепортажи

Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке
Алика Смехова показала детей
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru