Умерла в Страстную пятницу: что значит смерть Быстрицкой

Актриса скончалась в Страстную пятницу. В этом есть глубокий символизм.

"Дату смерти, как и дату рождения, человек не выбирает сам, – пояснил "Дни.ру" духовник. – И каждому отмерено свое время. Страстная пятница – самый скорбный день в году. Это время, когда был распят Господь наш Иисус Христос. Уход в это время, безусловно, особенный для христианина. Умереть вместе со Христом в один день – это вместе с ним претерпеть все жизненные страдания и вместе с ним воскреснуть. Это очень добрый знак".

На Страстной неделе в церкви вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. В православии на утренней службе читаются "12 Евангелий" Святых Страстей Христовых, а на вечерней выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы". В Великую пятницу надлежит соблюдать особенно строгий пост – в этот день принято ничего не есть до вечерней службы.

Стоит заметить, что Быстрицкая – чистокровная еврейка. Ее родители – военный врач-инфекционист Авраам Петрович Быстрицкий и больничный повар Эсфирь Исааковна Быстрицкая. Поэтому православные приметы ей не очень подходят. Но ведь есть символизм в ее смерти по иудейским традициям!

Дело в том, что сейчас отмечается Песах – главный праздник года для евреев. Он символизирует обретение сынами Израиля свободы от древнеегипетского рабства. И смерть на Песах для еврея – особая милость Всевышнего. Правда, иудаизм запрещает выставлять покойного на обозрение. По обычаю на его глаза кладут щепотку земли или глиняные черепки, а одевают в белые льняные одежды без узлов и карманов. Гроб же должен быть самым простым, деревянным. Будут ли соблюдены все эти традиции во время прощания с Быстрицкой – узнаем 30 апреля на панихиде в Малом театре.