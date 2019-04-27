Смерть в одиночестве: сестра спрятала Быстрицкую от друзей
Ухаживавшие за Элиной Быстрицкой сиделки и помощница Ксения Рубцова были уволены в последние месяцы перед смертью актрисы. Последнюю обвинили в воровстве. Бразды правления взяла в свои руки Софья Шегельман.
Друзья, коллеги и знакомые знали, что Элина Быстрицкая тяжело больна. Однако судить объективно о состоянии народной артистки не было возможности: на звонки всегда отвечала ее сестра. Даже 4 апреля, когда близкие хотели поздравить актрису с днем рождения, они получили лишь обещания Софьи Шегельман, что пожелания передадут актрисе.
"Я звонила накануне ее дня рождения, хотела узнать, как она. Ничего утешительного Соня не сказала, к телефону ее не позвала", – рассказала в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" коллега звезды советского кино Зинаида Кириенко
Близкие Элины Быстрицкой уверены: Софья Шегельман, ограничив круг общения народной артистки СССР, совершила роковую ошибку. Актриса жила работой, театром, общественной деятельностью, в последние годы даже начала выступать как певица. Контакт с друзьями для Быстрицкой всегда был крайне важен. И сама она никогда не отказалась бы от общения с коллегами, пишет StarHit.
Элина Быстрицкая ушла из жизни 26 апреля. У нее было много планов: она мечтала петь, работать, помогать людям. Но идеи актрисы так и остались нереализованными из-за ее болезни и месяцев затворничества.
Недавно соседи Элины Быстрицкой рассказали, что не видели актрису целый год, хотя жили на одной лестничной клетке. Они уверены, что всех разогнала сестра – а до ее приезда все было в порядке. Помощницы Ксении Рубцовой прекрасно справлялись со своими обязанностями, пока не появилась Софья Шегельман, считают друзья народной артистки.
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