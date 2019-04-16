Киркоров разразился нецензурной бранью после вопроса о Пугачевой
Артист общался с журналистками, когда незнакомый мужчина начал донимать его вопросами. Находящийся под прицелом камер Филипп Киркоров не сразу отреагировал на настойчивого поклонника.
Поп-король долгое время держался в рамках приличия, но было заметно, что он теряет терпение. На повышенных тонах Киркоров попросил не мешать ему разговаривать.
"Филипп, где Алла?" – не унимался провокатор. В итоге Филипп Бедросович не выдержал и перешел на мат, ответив незнакомцу в рифму. Об этом сообщает "Экспресс газета".
В связи с 70-летним юбилеем Аллы Пугачевой Филиппу Киркорову постоянно приходится отвечать на вопросы о ней. Артист постоянно вынужден вспоминать о крахе его брака с Примадонной. Певцу даже пришлось выдать некоторые секреты: артистка оказывается была от него беременна, но малыш так и не родился – случился выкидыш.
Отметим, что журналисты и поклонники часто выводят артиста на эмоции. Так в эфире шведского ТВ, Филипп Киркоров послал в пешее эротическое путешествие людей, мешавших ему давать интервью. А после разразился нецензурной бранью в личном микроблоге. Подписчики раскритиковали артиста за чрезмерную любовь к нарядам от Dolce & Gabbana.
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