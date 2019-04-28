Сын Пугачевой довел до слез пасхальным поздравлением
В кадре Гарри с серьезным видом поет текст пасхальной молитвы. Когда ребенок заканчивает свое поздравление, Алла Пугачева с умилением смеется. "С праздником!", – подписала видео артистка.
"Христос Воскрес!", – сказала Гарри и дочке Лизе певица. Малышка ей тут же ответила, как полагается: "Воистину Воскрес!".
Пользователи соцсети пришли в восторг от молитвы из уст маленького сына Аллы Пугачевой. Действительно, от искренних слов ребенка слезы наворачиваются на глаза.
Свое восхищение поклонники звездной семьи выразили в многочисленных комментариях. "Прекрасные дети у вас!!! Счастливые!", "Умнички такие они у вас. Пусть Бог всегда вас и вашу семью охраняет и оберегает", "Умничка Гарик", "Солнышко!", "Духовность царит в семье, это счастье! Господь благословляет вас всех!", "Ути, маленький умненький мальчик", – высказались фолловеры Аллы Пугачевой.
Отметим, 28 апреля многие звезды российского шоу-бизнеса поздравили верующих с праздником Пасхи. В частности, среди них оказались Сергей Лазарев и Леонид Агутин. Первый записал милое домашнее видео с сыном, а второй опубликовал в Instagram к стихотворение собственного сочинения.
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