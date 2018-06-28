"Новый" сын Пугачевой вызвал панику у россиян

Сегодня, 28 июня, в ведущих СМИ появилась информация, которая взбудоражила поклонников Аллы Пугачевой: у певицы появился "новый" сын. Как оказалось, этой новости сто лет в обед.

Сообщается, что у юмориста Максима Галкина и Примадонны пополнение. Якобы Пугачева только-только взяла под опеку мальчика, родители которого злоупотребляют наркотиками.

Отец малыша – племянник певицы Влад Пугачев – отдал сына на воспитание артистке, так как из-за пагубного пристрастия стал инвалидом, а его супруга попала в больницу с передозировкой. Алла Борисовна приняла ребенка в своем доме. При этом она сообщила родителям, что забирает мальчика на время, но если нерадивые родители не образумятся, то потеряют сына навсегда, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на информационный портал "Узнайвсе.ру".

Отметим, что российская пресса уже писала об этом в 2014 году. Видимо, что-то пошло не так и эта новость всплыла снова и вызвала настоящую панику среди доверчивых россиян.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 18 Июн 2018 в 11:46 PDT

Как писали Dni.Ru, в 2016 году семейная драма в семье Пугачевой завершилась благополучно. Примадонна оплатила племяннику лечение в Израиле. На Святой Земле он провел год. Влада, который четыре года был парализован, поставили на ноги. Ему сделали сложную операцию на ахилловых сухожилиях. Сначала он передвигался в инвалидном кресле, затем – с помощью ходунков и костылей. Пугачев развелся с матерью сына и принялся искать работу. Тогда сообщалось, что в конце июня 2016 года мальчик должен вернуться к отцу.