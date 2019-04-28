Наташа Королева оправдалась за помощь дочке Алсу

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
партнеры
Воскресенье 28 апреля
Лента новостей
11:30
Володин поздравил православных христиан с Пасхой
10:19
Выскочку Зеленского поставили на место
03:28
В Сети всплыло шокирующее видео с молодым Николаевым
01:18
"Подсчитали, как при Сталине": скандал вокруг дочери Алсу разрастается
22:43
Ковальчук влезла с жуткий скандал с детьми
21:19
Какое бесстыдство: Эрнст сделал заявление о скандальной победе дочки Алсу
20:09
Огонь на подиуме: новый ангел Victoria's Secret
17:54
Обиженная Волочкова отправила бессовестную Собчак на дно
17:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 апреля 2019 года
16:54
Насильника Хачатуряна хотят посмертно признать педофилом
16:15
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
15:33
"Колхоз – дело добровольное": Варум впервые высказалась об изменах Агутина
14:47
Есть погибшие: в Хабаровском крае разбился самолет
14:07
"На условиях Украины": Зеленский осмелился дерзить Путину
13:48
Буйнова свалила опасная болезнь
13:31
Обвинение без доказательств: что происходит в деле Александры Лисицыной
13:10
Прятала мужа: личная жизнь Быстрицкой после смерти перестала быть тайной
13:05
Козловский променял сына на звезду Голливуда
12:30
"Началось?": к беременной Маркл вызвали "скорую"
12:15
Москва свободна от фальсификата: глава Роспотребнадзора столицы об организации питания
12:12
Умер участвовавший в сериале "Бригада" знаменитый художник
11:42
Заподозренную в обмане МакSим оставили в больнице на месяц
11:12
Первый канал проверит справедливость победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"
11:10
Смерть в одиночестве: сестра спрятала Быстрицкую от друзей
10:48
"Обида на Путина": Лукашенко сбежал с важной встречи
10:32
Россияне сходят с ума из-за победы дочери Алсу на "Голос. Дети"
08:12
Идея почтить память Началовой обернулась грандиозным скандалом
06:27
Красотка из Росгвардии покорила роскошными формами
04:18
Вскрылась неожиданная связь между принцессой Дианой и Меган Маркл
02:07
Антибиотики признали смертельно опасными
00:34
Прихвостней Порошенко втоптали в грязь после атаки на Путина
23:21
"Попахивает могилкой": молодую избранницу 55-летнего Деппа вывели на чистую воду
22:24
Как поживает отец умершей Началовой
21:50
Дочь напугала Харламова перекошенной рожицей
21:49
В Подмосковье машина насмерть сбила чемпиона по плаванию
21:47
Постаревший Добронравов впервые появился на публике после госпитализации
21:21
Рита Дакота решилась на серьезный шаг из-за рыдающей дочери
20:49
Располневшую Серябкину заподозрили в беременности
20:24
В Ставрополье в захламленной квартире нашли двух детей
20:17
Мост будущего: как Руслан Байсаров развивает Дальний Восток
20:09
Глюк'оZа стала фанаткой молодого красавца
19:36
"Коля, напиши мне": народ в экстазе от повзрослевшего сына Лукашенко
19:18
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
19:03
Москвичей напугали сильными пожарами
18:43
"Стала настоящей легендой": Путин высказался о тяжелой утрате
18:41
Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой
18:37
"Братья Грим" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
18:32
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
18:10
Счастливая Джанабаева показала третьего ребенка
17:57
В детском саду Перми обрушился потолок
17:31
Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
17:24
Известный художник-постановщик скончался на 81-м году жизни
17:07
В Подмосковье поезд насмерть сбил женщину
17:07
"ЕР" требует отменить штраф пенсионеру за ремонт дороги
16:56
"Сладкая ватрушка": дочь Полины Гагариной умилила народ
16:42
Рецепт пасхального кулича на итальянский манер
16:39
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
16:36
Гороскоп на май
16:28
Пьяный пассажир избил начальницу поезда (видео)
16:27
"Суперженщина": вывалившая грудь Апина возбудила россиян
16:23
Совет на выходные
16:02
Оплеванная с ног до головы Орбакайте сцепилась со злобной матерщинницей
15:55
В Башкирии в ДТП с автобусом погиб человек
15:54
Раздевшаяся Туктамышева побила Шарапову
15:44
В Финляндии выросла поддержка ядерной энергетики из-за боязни изменения климата
15:43
Домашние роды: за и против
15:37
ЦБ лишил лицензии Холдинвестбанк
15:29
Смерть Быстрицкой ударила Васильеву в самое сердце
15:24
"Мило и смело": Топалов поразил "постельным" видео с Тодоренко
15:18
"Даже врачи этого не скажут": Соломин о причине смерти Быстрицкой
15:14
Жуткие кадры пожара в московском университете
14:57
Гендиректор "Телеканала 360" ушел в топ-менеджеры госоператора отходов
14:48
Фриком Солнцевым занялся психоаналитик
14:38
В Москве загорелся университет нефти и газа
14:31
Безрукова показала свою гладкую лисичку
14:22
Молитва сексуальной Цымбалюк-Романовской в храме взбесила народ
14:11
Дубцова оценила ласкающую половой орган Дайнеко
14:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 апреля 2019 года
14:01
Снаткина оголила грудь в декольте до пупа
13:31
Умерла в Страстную пятницу: что значит смерть Быстрицкой
13:27
Беременная Маркл сбежала от надоедливого Трампа
13:24
На Шри-Ланке прошли задержания причастных к терактам
12:47
Ад на востоке: жуткое ДТП в Москве (видео)
12:45
Пострадал из-за Пугачевой: больной Соседов дико мучается
12:33
Вести с того света: попавшая в рай Началова по ночам страшно зовет друга
12:32
Ввязавшейся в скандал с Бузовой Собчак указали ее место
12:27
Володин выразил соболезнования в связи с уходом Быстрицкой
12:19
Раскрыли тайную сущность Прилучного после съемки с бывшей любовницей
12:14
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
11:55
"НАШ ВОЯЖ": Слушатели НАШЕго Радио прокатились по государевой дороге до Торжка
11:50
Обширный инфаркт добил Садальского
11:43
Объявились настоящие родители дочки Стриженовой
11:41
Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина
11:12
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке
11:10
Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой
11:08
"Пойду в суд!": возмущенная сестра чихать хотела на последнюю волю Быстрицкой
11:07
Главные события Москвы
11:00
Названы дата и место прощания с Быстрицкой
10:40
Песня про Крымский мост довела украинцев до лютого бешенства
10:27
Мясо и овощи взлетят в цене в майские праздники
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Огонь на подиуме: новый ангел Victoria's Secret
Гороскоп на май
Мост будущего: как Руслан Байсаров развивает Дальний Восток
Дубцова оценила ласкающую половой орган Дайнеко
"Братья Грим" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Домашние роды: за и против
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за помощь дочке Алсу

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка обратилась к поклонникам в Instagram. Наташа Королева заявила, что ее никто не просил поддерживать наследницу певицы Микеллу Абрамову в шоу "Голос. Дети".

Продолжение: Лазарев и Агутин показали народу свои яйца
прочитано 1627 раз

Исполнительница рассказала, почему голосовала за девочку в финале детского вокального конкурса. Ранее Наташа Королева вместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса призвала своих фанатов голосовать в финале шоу "Голос. Дети" за Микеллу Абрамову.

ПО ТЕМЕ

"Осадок остался": Меладзе публично обратился к Эрнсту после скандала

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

По словам певицы, родители победительницы телепроекта, Алсу и Ян Абрамов, ее об этом не просили. "Друзья, хочу поставить точки над "i" по поводу моего вчерашнего поста в поддержку Микеллы. Первое, меня никто не просил и не уполномачивал – это моя собственная инициатива", – заявила Наташа Королева. Она отметила, что ей просто "нравится эта девчонка".

По мнению исполнительницы, в дочери Алсу есть что-то  необычное. Наташа Королева уверена, что в будущем она станет большой артисткой. "Что касается ее победы... Да, я согласна. Может, она не была так готова, чтобы победить. Победа должна была быть у Ержана Максима – это точно! Но! Давайте будем добрее! Это наши дети", – призвала певица, отметив, что все они умницы, талантливые и достойные.

Отметим, призывали голосовать за Микеллу Абрамову на шоу "Голос. Дети" помимо Наташи Королевой Юлия Ковальчук, певица Зара и Алексей Чумаков. Многие россияне считают победу дочери Алсу несправедливой. Микелла победила с огромным отрывом от других финалистов. Напомним, после этого Первый канал инициировал проверку результатов голосования финала шоу "Голос. Дети".

Автор: Валерия Нарская28 апреля 2019, 13:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева показала грудь всклокоченному Калягину

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
смотри-ка,как жареным запахло все стали оправдываться,вот уж мерзкие людишки.
Гость
Ответить
Как была Наташа ПОРЫВАЙ, так и осталась. Без принципов и особенного таланта.
Гость
Ответить
Еще одна защитница и пророчица
Гость
Ответить
Наталья,ты считаешь честным призывать своих фанатов голосовать за....кого-угодно.Вот и результат ваших призывов. Победил не достойный,а тот кого выбрали победителем.
Гость
Ответить
Побеждать должны достойные. И победа дочери Алсу не справедлива.
1

Популярные темы форума

Политика

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина

Шоу-бизнес

Постаревший Добронравов впервые появился на публике после госпитализации
Дочь напугала Харламова перекошенной рожицей
Рита Дакота решилась на серьезный шаг из-за рыдающей дочери
Располневшую Серябкину заподозрили в беременности

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
Шоу-бизнес

Первый канал срочно изменил сетку вещания из-за скандала с дочкой Алсу

С эфира сняли фильм о победе Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети"
Шоу-бизнес

Смерть в одиночестве: сестра спрятала Быстрицкую от друзей

Актрису не видели даже соседи
Шоу-бизнес

Кудрявцева развела грузина на интимный разговор

Сосо Павлиашвили рассказал телеведущей об изменах
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за помощь дочке Алсу

Артистка обратилась к поклонникам

Гороскоп

Гороскоп на май
Совет на выходные
Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке
Алика Смехова показала детей
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru