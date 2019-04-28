Наташа Королева оправдалась за помощь дочке Алсу

Артистка обратилась к поклонникам в Instagram. Наташа Королева заявила, что ее никто не просил поддерживать наследницу певицы Микеллу Абрамову в шоу "Голос. Дети".

Исполнительница рассказала, почему голосовала за девочку в финале детского вокального конкурса. Ранее Наташа Королева вместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса призвала своих фанатов голосовать в финале шоу "Голос. Дети" за Микеллу Абрамову.

По словам певицы, родители победительницы телепроекта, Алсу и Ян Абрамов, ее об этом не просили. "Друзья, хочу поставить точки над "i" по поводу моего вчерашнего поста в поддержку Микеллы. Первое, меня никто не просил и не уполномачивал – это моя собственная инициатива", – заявила Наташа Королева. Она отметила, что ей просто "нравится эта девчонка".

По мнению исполнительницы, в дочери Алсу есть что-то необычное. Наташа Королева уверена, что в будущем она станет большой артисткой. "Что касается ее победы... Да, я согласна. Может, она не была так готова, чтобы победить. Победа должна была быть у Ержана Максима – это точно! Но! Давайте будем добрее! Это наши дети", – призвала певица, отметив, что все они умницы, талантливые и достойные.

Отметим, призывали голосовать за Микеллу Абрамову на шоу "Голос. Дети" помимо Наташи Королевой Юлия Ковальчук, певица Зара и Алексей Чумаков. Многие россияне считают победу дочери Алсу несправедливой. Микелла победила с огромным отрывом от других финалистов. Напомним, после этого Первый канал инициировал проверку результатов голосования финала шоу "Голос. Дети".