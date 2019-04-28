Певицу Алсу потеряли после громкого скандала с дочерью
После того, как младшая дочь певицы Микелла Абрамова 26 апреля выиграла детский песенный конкурс, россияне вскипели из-за негодования. Народ посчитал, что девочка нечестно одержала победу.
Певица Алсу пока никак не отреагировала ни на победу дочери, ни на сам скандал, который за этим последовал. Звезду потеряли в соцсети: артистка хранит молчание, не делая новых публикаций. Кроме того, она закрыла возможность оставлять сообщения в Instagram.
Последнее фото певица Алсу опубликовала за несколько часов до финала детского "Голоса" на Первом канале. На снимке они с дочерью улыбаются в предвкушении важного события.
Можно предположить, что исполнительница сильно устала после эмоционально напряженного вечера и хочет провести время в кругу семьи. Ведь певица Алсу присутствовала на всех выступлениях Микеллы, поддерживая дочку. Однако, возможно, что артистка не хочет реагировать на негативные комментарии, которые могут оставить ей пользователи соцсети.
Как писали "Дни.ру", Первый канал из-за бурного негодования зрителей в соцсетях был вынужден после финала шоу "Голос. Дети" начать проверку результатов. Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в финале исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Ержана Максима и Валеру Кузакова.
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