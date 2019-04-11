Королева объявила о свадьбе с Николаевым
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева опубликовала видео, сделанное в городе Прокопьевск. Певица предстала перед зрителями в джинсах и кофте, сверху накинутом пуховике и без грамма косметики на лице. Она сообщила о своем концерте, который ждет с нетерпением.
А в подписи к ролику популярная исполнительница вдруг объявила, что дата – 11 апреля – для нее особенная. "11 апреля в 1992 году для меня впервые прозвучал марш Мендельсона!!!" – рассказала Наташа Королева, имея в виду свадьбу с автором-песенником Игорем Николаевым. Судя по комментариям, для многих подписчиков эта откровенность артистки стала полной неожиданностью.
На протяжении многих лет Наташа Королева и Игорь Николаев являлись одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Именно благодаря песням, написанным им, украинская артистка стала известной и любимой в России. Однако спустя годы брак разрушился. "Мы очень хорошо разводились! Гораздо ярче, чем женились. Делали это торжественно в ЗАГСе – свадьбу играли-то дома", – отметила Наташа Королева в недавнем интервью.
Артистка не скрывает, что к моменту развода была глубоко увлечена Сергеем Глушко, более известным под звучным псевдонимом Тарзан. "Я была уже на шестом месяце беременности и, конечно, нам с Игорем было понятно, что нужно разводиться... Ну а как по-другому? Пришлось бы ребенка на Николаева записывать!" – объяснила певица.
Говорят, после расставания Игорь затаил обиду на Наташу. Однако спустя время артист смог найти свое счастье – женился на певице Юлии Проскуряковой, впоследствии подарившей ему дочь Нику. Правда, до сих пор ходят упорные разговоры, что Юлия – вылитая Наташа Королева.
Примадонна пытается спастись от позора
Телеведущая пришла на популярное шоу
Артистка продемонстрировала изменения в фигуре
Она осмелилась высказать свое мнение
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Лена Миро-скандальный уродец.
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Если женщина повышает голос на мужчину
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
<цензура>
что нравиться девушкам
Секс
Два кило картошки
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Межрасовый брак
ВСД как приговор или хождение по мукам
Началова, Булдаков, Децл ...
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Секс во время беременности
Яичная диета
Самоубийство это больно?
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?