Николаев появился на публике после сотрясения мозга
На светском мероприятии ведущий активно участвовал в развлекательной программе и выглядел здоровым. На вечеринке традиционным считается белый дресс-код, поэтому Юрий Николаев появился в светлом пиджаке.
На его лице не осталось и следа от гематом, сообщает Starhit. Ведущий неожиданно потерял сознание в марте, получив сотрясение мозга и синяки на лице. Ему диагностировали "синкопальное состояние", при котором обморок непредсказуем.
Причиной инцидента стали проблемы с сосудами головного мозга ведущего. Юрия Николаева доставили в больницу. После ряда оздоровительных процедур его отпустили домой.
Напомним, 15 лет назад у телеведущего обнаружили рак кишечника. Юрий Николаев постоянно проверяется у врачей, чтобы не допустить очередного рецидива.
Побороть недуг и справиться с депрессией Юрию Николаеву помогли вера и поддержка супруги Элеоноры. Как писали "Дни.ру", не падать духом знаменитости помогает икона, привезенная из Греции, со святой горы Афон.
Юрий Николаев – народный артист России, теле– и радиоведущий. С 1975 по 1991 годы вел "Утреннюю почту", а с 1991-го по 2003-й – музыкальную программу "Утренняя звезда", посвященную молодым талантам. Позже Николаев был ведущим "Достояния республики", "Танцев на льду" и других телевизионных проектов.
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