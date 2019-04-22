Николаев появился на публике после сотрясения мозга

Телеведущий вышел в свет после недавней госпитализации. 70-летний Юрий Николаев посетил церемонию вручения премии "Аванс".

На светском мероприятии ведущий активно участвовал в развлекательной программе и выглядел здоровым. На вечеринке традиционным считается белый дресс-код, поэтому Юрий Николаев появился в светлом пиджаке.

На его лице не осталось и следа от гематом, сообщает Starhit. Ведущий неожиданно потерял сознание в марте, получив сотрясение мозга и синяки на лице. Ему диагностировали "синкопальное состояние", при котором обморок непредсказуем.

Причиной инцидента стали проблемы с сосудами головного мозга ведущего. Юрия Николаева доставили в больницу. После ряда оздоровительных процедур его отпустили домой.

Напомним, 15 лет назад у телеведущего обнаружили рак кишечника. Юрий Николаев постоянно проверяется у врачей, чтобы не допустить очередного рецидива.

Побороть недуг и справиться с депрессией Юрию Николаеву помогли вера и поддержка супруги Элеоноры. Как писали "Дни.ру", не падать духом знаменитости помогает икона, привезенная из Греции, со святой горы Афон.

Юрий Николаев – народный артист России, теле– и радиоведущий. С 1975 по 1991 годы вел "Утреннюю почту", а с 1991-го по 2003-й – музыкальную программу "Утренняя звезда", посвященную молодым талантам. Позже Николаев был ведущим "Достояния республики", "Танцев на льду" и других телевизионных проектов.