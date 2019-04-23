Подробности страшного ДТП с певицей МакSим

Менеджер артистки Маргарита Соколова раскрыла детали аварии. Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой несчастного случая.

Исполнительница попала в аварию за рубежом. Автомобиль, в котором находилась звезда, занесло на скользкой дороге.

"Все это произошло не в России. Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр. Артистка получила множество ушибов", – цитирует менеджера певицы МакSим сайт радиостанции "Говорит Москва". "Слава богу, не задеты жизненно важные органы", – рассказала Маргарита Соколова.

Также она пояснила, что сейчас артистка находится в стабильном состоянии. Врачи борются за ее здоровье. Менеджер певицы МакSим выразила надежду на то, что вскоре исполнительница сможет сама прокомментировать произошедшее. По ее словам, артистка передает всем привет и благодарность за поддержку.

Отметим, что певица МакSим сейчас на творческом подъеме. После расставания с супругом она с головой окунулась в работу. Звезда призналась, что избавилась от "нездоровых отношений" и чувствует себя отлично. По словам артистки, теперь она рада тому, как складывается ее судьба. Ведь отношения с избранником приносили ей только боль.

Как писали "Дни.ру", новый возлюбленный, имя которого певица МакSим не разглашала, появился у нее в прошлом году, когда артистка устроила себе творческий отпуск.