Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии
Певица МакSим действительно готовит к выпуску новый клип. Его сюжет крутится вокруг аварии. И внезапно в жизни все происходит точно по сценарию, удивились журналисты.
Как пишет издание "Папарацци", ДТП могло быть рекламой нового видео певицы МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова). Называется клип "Абонент недоступен". Эксперты отмечают, что Абросимова брала паузу в творчестве, и вернуться на сцену ей надо как можно громче.
Поклонников артистки выдвинутая журналистами версия возмутила и разгневала. В комментариях к фото искалеченной певицы, опубликованных менеджером артистки Маргаритой Соколовой в Instagram, они выразили поддержку МакSим.
Обвинение, выдвинутое против певицы МакSим – "за гранью понимания", заявила ее представитель. "И что теперь? Раз, по их мнению, Марина – известная певица, то ей ни заболеть, ни в аварию попасть нельзя, потому что они будут обвинять ее в пиаре?" – пишет пользователь.
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