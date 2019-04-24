Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии

Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.



Певица МакSим действительно готовит к выпуску новый клип. Его сюжет крутится вокруг аварии. И внезапно в жизни все происходит точно по сценарию, удивились журналисты.

Как пишет издание "Папарацци", ДТП могло быть рекламой нового видео певицы МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова). Называется клип "Абонент недоступен". Эксперты отмечают, что Абросимова брала паузу в творчестве, и вернуться на сцену ей надо как можно громче.

Поклонников артистки выдвинутая журналистами версия возмутила и разгневала. В комментариях к фото искалеченной певицы, опубликованных менеджером артистки Маргаритой Соколовой в Instagram, они выразили поддержку МакSим.

Обвинение, выдвинутое против певицы МакSим – "за гранью понимания", заявила ее представитель. "И что теперь? Раз, по их мнению, Марина – известная певица, то ей ни заболеть, ни в аварию попасть нельзя, потому что они будут обвинять ее в пиаре?" – пишет пользователь.

Исполнительница попала в аварию за рубежом. Автомобиль, в котором находилась звезда, занесло на скользкой дороге. Артистка получила множество ушибов. Сейчас певица МакSим в стабильном состоянии. Она будет проходить реабилитацию до 20-х чисел мая, пишет URA.ru.



