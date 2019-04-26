Дочь напугала Харламова перекошенной рожицей
5-летняя Настя может поднять настроение папе как никто другой. Харламов опубликовал в своем Instagram видео, на котором малышка нарисовала портрет Гарика.
Получилась забавная перекошенная рожица с огромными ушами. При этом детский рисунок сумел отразить сходство с Гариком.
Увидев творение наследницы, юморист принялся шутить над собой. Увидев, какие большие уши ему нарисовала дочь, Харламов сделал вид, что испугался и расстроился. "Надо спросить у мамы, что там за эльф такой у нее был...", – в шутку сказал он.
Ранее Кристина Асмус поделилась в своем микроблоге трогательным фото супруга-юмориста с подросшей дочерью Настей. Артистка показала, как выглядят Гарик Харламов с малышкой рано утром. Семейный снимок умилил фанатов звездной пары. Многие посчитали, что девочка очень похожа на папу.
Отметим, знаменитые родители долгое время скрывали лицо дочки. Разглядеть ее Кристина Асмус и Гарик Харламов позволили фолловерам только в прошлом году.
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