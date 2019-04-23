Харламов ответил Витасу после обнародования видео с мужским органом
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гарик Харламов опубликовал видео, смонтированное из старого клипа Витаса и мужского полового органа. Реакция пользователей оказалась неоднозначной: кто-то с юмором отнесся к ролику, кто-то расценил это как насмешку и "неприличность".
Отреагировал и сам Витас. "Дорогой Гарик, я с большим уважением отношусь к тебе и твоему таланту, даже несмотря на то, что ты так по-хамски относишься к своим коллегам. Это твой выбор. В этой связи меня беспокоит только одно: у тебя растет дочь, у тебя очень много подписчиков среди молодежи, которые видят твою публичную пошлость. Это действует разрушительно на подрастающее поколение", – обратился к юмористу певец.
Гарик Харламов вскоре ответил, выступив с пространной речью. Для начала он отметил, что к своим коллегам относится уважительно, да и к Витасу не испытывает никакого негатива. "Теперь по поводу ролика. Этот ролик гуляет по Сети уже долгое время. Не я его автор. Все, что я сделал, так это разместил его у себя", – сообщил Харламов.
Он отметил, что и про него самого в интернете много видео подобного характера и он к этому относится "спокойно". "Да и вообще, моя профессия предполагает стеб в первую очередь над самим собой. Это вы могли наблюдать в Камеди, не говоря уже о ХБ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказал юморист.
Далее Гарик Харламов написал, что даже если удалится из всех источников информации, это не остановит молодежь от поиска такого же контента, а порой и худшего. "Тем более это не остановит их созидать ролики, мемы, жабы и тд и тп. Это диктует время", – заключил артист.
Больше всего внимания Гарик Харламов уделил понятию "пошлость". "Мы с вами очевидно по разному воспринимаем это слово. Для меня пошлостью не является шутка "ниже пояса" или похабный анекдот. Пошлость для меня это отсутствие таланта, бездарность, безвкусица и тд. У юмора же одна градация. Смешно или не смешно", – объяснил комедиант.
В заключение Гарик Харламов высказался о дочери, которую ему подарила актриса Кристина Асмус. "Одной фразой объясню. Фраза не моя естественно. "Если вы не хотите, что бы ваш сын стал похож на Барта Симпсона, вы не должны быть Гомером Симпсоном". Все в ваших руках", – завершил свой пост Гарик Харламов.
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