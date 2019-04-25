Харламов устроил сцену ревности оголившейся на публике Асмус
Знаменитость позировала в откровенной позе на диване, в белом кружевном комплекте белья. Ноги актрисы полностью обнажены и смотрятся очень эффектно. В руке Кристина Асмус держит бокал с прохладительным напитком, а рядом лежит стопка глянцевых журналов.
"Рост – 164. Вес – 45. Размер ноги – 36. Цвет волос – натуральный... это все про диван!", – написала девушка. Одним из тех, кто отреагировал на снимок, стал супруг артистки, шоумен Гарик Харламов. Судя по комментарию, комик приревновал красавицу-жену. "Где это у нас такой диван?" – написал он.
Откровенное фото Кристины Асмус вызвало неожиданную реакцию ее поклонников. Они предположили, что звезда вводит их в заблуждение и размер ноги у нее значительно больше. "А на фото размер ноги в районе 43", "Ну я даже не знаю…ну что это за ноги…", "Кристина, у вас тоже второй палец на ногах длиннее первого?", – высказались фолловеры.
Ранее Кристина Асмус поделилась в своем микроблоге трогательным фото супруга-юмориста с подросшей дочерью Настей. Артистка показала, как выглядят Гарик Харламов с малышкой рано утром. Семейный снимок умилил фанатов звездной пары. Многие посчитали, что девочка очень похожа на папу.
Отметим, знаменитые родители долгое время скрывали лицо дочки. Разглядеть ее Кристина Асмус и Гарик Харламов позволили фолловерам только в прошлом году.
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