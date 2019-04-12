Беременная Стриженова: Мимо зеркала не могу пройти
Внучка прославленного артиста Олега Стриженова Александра со дня на день родит. Пока же женщина наслаждается последними днями беременности. Несмотря на внушительный срок и большой живот, она много двигается и посещает развлекательные центры со старшими детьми.
Недавно Стриженова опубликовала на официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлела себя с младшим сыном. "Мимо зеркала не могу пройти, тем более с таким красавчиком. Моя маленькая любовь, мой маленький умный сынок", – написала Александра, продемонстрировав сильно располневшую фигуру.
Ранее она попала в скандал. Стриженова призналась, что ее заявление о суррогатном материнстве – неправда. На самом деле она беременна от мужа, который ушел от нее из-за больного сына Алана. Александра ждет пятого ребенка, но не все они родные. У нее был опыт суррогатного материнства, но, по словам Александры, родители пропали, не заплатив, когда та была беременна.
"Я не являюсь суррогатной мамой. Я жду своего малыша. Моего и мужа, который ушел. У вас возникнет вопрос, зачем я так сказала на передаче "ДНК"?! Потому что знала, что он не даст мне родить. Знала, насколько он боится еще одного больного ребенка и, как оказалось, ответственности", – заявила она, обращаясь к неравнодушной общественности.
Александра Стриженова является частой гостьей различных ток-шоу, причем не чурается устраивать скандалы на съемках. Говорят, женщина таким способом зарабатывает. С именитыми родственниками, ведущими Александром и Екатериной Стриженовыми, она не общается.
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