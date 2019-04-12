Беременная Стриженова: Мимо зеркала не могу пройти

В семье Александры Стриженовой ожидается пополнение. Она опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала сильно изменившуюся фигуру.

Внучка прославленного артиста Олега Стриженова Александра со дня на день родит. Пока же женщина наслаждается последними днями беременности. Несмотря на внушительный срок и большой живот, она много двигается и посещает развлекательные центры со старшими детьми.

Недавно Стриженова опубликовала на официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлела себя с младшим сыном. "Мимо зеркала не могу пройти, тем более с таким красавчиком. Моя маленькая любовь, мой маленький умный сынок", – написала Александра, продемонстрировав сильно располневшую фигуру.

Ранее она попала в скандал. Стриженова призналась, что ее заявление о суррогатном материнстве – неправда. На самом деле она беременна от мужа, который ушел от нее из-за больного сына Алана. Александра ждет пятого ребенка, но не все они родные. У нее был опыт суррогатного материнства, но, по словам Александры, родители пропали, не заплатив, когда та была беременна.

"Я не являюсь суррогатной мамой. Я жду своего малыша. Моего и мужа, который ушел. У вас возникнет вопрос, зачем я так сказала на передаче "ДНК"?! Потому что знала, что он не даст мне родить. Знала, насколько он боится еще одного больного ребенка и, как оказалось, ответственности", – заявила она, обращаясь к неравнодушной общественности.

Александра Стриженова является частой гостьей различных ток-шоу, причем не чурается устраивать скандалы на съемках. Говорят, женщина таким способом зарабатывает. С именитыми родственниками, ведущими Александром и Екатериной Стриженовыми, она не общается.