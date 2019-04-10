Замужем, с ребенком: что известно о снявшейся с Аршавиным красотке

Едва в Сети появилось фото, на котором Андрей Аршавин запечатлен с привлекательной брюнеткой, как поползли слухи о его новом романе. Репортеры связались с женщиной и узнали, что ее связывает с футболистом.

Андрей Аршавин, переживающий бракоразводный процесс с Алисой Казьминой, попал в новый скандал. Стоило футболисту сфотографироваться в ресторане с привлекательной брюнеткой, как женщину немедленно записали ему в любовницы. Появились даже данные о том, будто именно она стала причиной его развода.

Впрочем, досталось и самой женщине. Едва она опубликовала на своей страничке в Instаgram снимок с Андреем Аршавиным, как на нее обрушились пользователи Сети с яростной критикой. В частности, ей напомнили, что футболист не платит алименты, имея на руках четверых несовершеннолетних детей, что он волочится за любой юбкой, что "осеменит и бросит". В итоге женщине пришлось удалить аккаунт.

Репортеры с ног сбились, чтобы узнать, кто эта таинственная брюнетка. Оказалось, ее зовут Евгения, она счастлива замужем, воспитывает сына. Теперь, правда, женщина пребывает в шоке от свалившейся славы – весьма сомнительной. "В Петербурге у нас есть любимые места, в которые мы всегда ходим. Там часто видим Андрея, можно сказать, что в лицо друг друга уже хорошо знаем", – рассказала Евгения и подчеркнула, что сфотографировалась с футболистом не только она, но и ее подруга. Кстати, снимок та тоже разместила в Сети.

Евгения опровергла слухи о своем романе с Андреем. "Я не его девушка, у меня с этим человеком абсолютно ничего нет!" – цитирует брюнетку сайт "Комсомольская правда". Слухи о новой любовнице футболиста дошли и до мужа Евгении. К счастью, тот разобрался в ситуации и воспринял информацию с юмором. "У нас с мужем все хорошо: любим друг друга, воспитываем сына. Разводиться не собираюсь даже ради Аршавина!" – заявила женщина.