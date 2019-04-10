Замужем, с ребенком: что известно о снявшейся с Аршавиным красотке
Андрей Аршавин, переживающий бракоразводный процесс с Алисой Казьминой, попал в новый скандал. Стоило футболисту сфотографироваться в ресторане с привлекательной брюнеткой, как женщину немедленно записали ему в любовницы. Появились даже данные о том, будто именно она стала причиной его развода.
Впрочем, досталось и самой женщине. Едва она опубликовала на своей страничке в Instаgram снимок с Андреем Аршавиным, как на нее обрушились пользователи Сети с яростной критикой. В частности, ей напомнили, что футболист не платит алименты, имея на руках четверых несовершеннолетних детей, что он волочится за любой юбкой, что "осеменит и бросит". В итоге женщине пришлось удалить аккаунт.
Репортеры с ног сбились, чтобы узнать, кто эта таинственная брюнетка. Оказалось, ее зовут Евгения, она счастлива замужем, воспитывает сына. Теперь, правда, женщина пребывает в шоке от свалившейся славы – весьма сомнительной. "В Петербурге у нас есть любимые места, в которые мы всегда ходим. Там часто видим Андрея, можно сказать, что в лицо друг друга уже хорошо знаем", – рассказала Евгения и подчеркнула, что сфотографировалась с футболистом не только она, но и ее подруга. Кстати, снимок та тоже разместила в Сети.
Евгения опровергла слухи о своем романе с Андреем. "Я не его девушка, у меня с этим человеком абсолютно ничего нет!" – цитирует брюнетку сайт "Комсомольская правда". Слухи о новой любовнице футболиста дошли и до мужа Евгении. К счастью, тот разобрался в ситуации и воспринял информацию с юмором. "У нас с мужем все хорошо: любим друг друга, воспитываем сына. Разводиться не собираюсь даже ради Аршавина!" – заявила женщина.
Андрей Малахов оказал медвежью услугу кандидату в президенты Украины
Ролик никого не оставил равнодушным
На архивном снимке теледивы заметили странное
Адвокат раскрыл отношения бывших супругов
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Он изменил мне со страшной бабой
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Я однолюб, никого больше не полюблю
Афера с коллегой
Пропал кот
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Лена Миро-скандальный уродец.
Если женщина повышает голос на мужчину
Два кило картошки
<цензура>
Крик души
что нравиться девушкам
ВСД как приговор или хождение по мукам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Яичная диета
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Секс