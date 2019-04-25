Истощенная Джоли завещала миллионы приемному сыну
Анджелина Джоли и Брэд Питт, наконец, официально развелись. Долгий процесса по разделу имущества завершен, и артистка уже строит планы на будущее.
43-летняя Анджелина Джоли собирается сделать крупным киномагнатом своего пасынка. Юноше отойдет продюсерская компания артистки Jolie Pas, которая начиная с 2014 года принесла ей доход в 116 миллионов долларов. Сама актриса по состоянию здоровья не может полноценно заниматься бизнесом.
"Мэддокс умен, и он учится всему, чтобы стать боссом кинематографического бизнеса своей мамы" – цитируют СМИ слова источника в окружении актрисы.
Отмечается, что мать и сын очень близки: Мэддокс – единственный из шестерых детей, поддержавший желание Анджелины Джоли расстаться с Брэдом Питтом.
Наблюдатели уверены, что компания Анджелины Джоли попадет в надежные руки. Мэддокс уже в 15 лет стал исполнительным продюсером одного из фильмов.
Брэда Питта решение бывшей супруги привело в ярость. Актер уверен, что Анджелина Джоли приняла такое решение назло ему. Больше всего 55-летнюю звезду возмущает то, что обделенными остаются остальные пятеро детей, пишет Teleprogramma.pro.
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