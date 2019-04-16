Джоли после развода с Питтом сменила фамилию

Звезда Голливуда вернула себе девичью фамилию. Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись 15 апреля.

Долгий и трудный бракоразводный процесс вымотал артистов. Анджелина Джоли указала, что хочет вернуть девичью фамилию. Раньше на всех документах актрисы значилась двойная – Джоли-Питт, сообщает "Экспресс газета".

Однако бывшим супругам еще предстоит встретиться в суде: имущественный вопрос пока не решен. Также знаменитости продолжают спорить по поводу опеки над детьми.

Джоли подала на развод с Питтом в 2016-м, через два года после того, как они поженились. Свадьба звезд Голливуда прошла в принадлежащем им замке Мираваль во Франции. До этого актеры жили вместе десять лет.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей, в том числе трое усыновленных. Актриса обвинила супруга в алкогольной и наркотической зависимости и заявила, что он поднимал руку на наследников.

Как писали "Дни.ру", в декабре 2018 года звезды заключили соглашение об опеке над детьми, детали не разглашались. Ранее стало известно, что Анджелина Джоли считает, будто пожертвовала ради Брэда Питта карьерой. Теперь актриса настаивает на том, чтобы этот момент был учтен при разделе их состояния.