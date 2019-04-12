Коварная Джоли решила вернуть в свою постель бродягу Питта
Голливудская звезда Анджелина Джоли, видимо, вспомнила народную мудрость о синице в руках, которая лучше журавля в небе. И решила, что Брэд Питт при всех его недостатках не так уж плох в роли мужа, отца и любовника.
Источники, близкие к Анджелине Джоли, утверждают, что актриса специально тянет с разводом и выдвигает на суде все новые условия. Просто голливудская дива передумала. Вполне возможно, в пользу Брэда Питта сыграло сравнение с Колином Фарреллом – по слухам, в последнее время уставшая от одиночества актриса закрутила с ним интрижку.
Фаррелл многословно отрекается от связи с Джоли при каждом удобном случае – даже когда его об этом не спрашивают журналисты. Судя по всему, почти разведенная красавица решила, что такой кавалер ей не нужен. Как утверждают источники британской The Sun, Анджелина дала понять бывшему супругу, что не прочь возродить брак.
Однако, по словам тех же инсайдеров, известный голливудский бродяга не заинтересован в этом. Максимум, на что он пока соглашается - поддерживать с бывшей супругой дружеские отношения ради детей.
Напомним, что бракоразводный процесс одной из самых популярных пар Голливуда длится с 2016 года. Наиболее остро стоял вопрос опеки над детьми, которых у актеров шестеро. В декабре прошлого года Анджелина Джоли и Брэд Питт все же достигли соглашения об условиях опеки над наследниками.
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