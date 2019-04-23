Певица МакSим разбилась в автокатастрофе

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой страшного ДТП. В Сети появились первые фото покалеченной артистки.

О том, что певица МакSим попала в аварию, сообщила ее официальный представитель Маргарита Соколова. "На днях моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим, попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на рейс в Москву, на съемки клипа "Абонент недоступен", – заявила менеджер Марины Максимовой.

По ее словам, самое страшное позади, но о выступлениях звезды речи пока нет. "Ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи. Спасибо им огромное! Мы надеялись на более быстрое восстановление, но, по прогнозам врачей, до 20-х чисел мая Марина будет на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесем на конец мая-июнь и обязательно выступим в каждом городе", – пообещала пресс-секретарь артистки на своей странице в Instagram.

Отметим, что МакSим на творческом подъеме. После расставания с мужем она с головой окунулась в работу. Певица призналась, что избавилась от "нездоровых отношений" и чувствует себя отлично. "Сейчас понимаю, что к мудрым людям нужно прислушиваться сразу. В итоге нервы ни к черту, здоровье тоже и пустота в душе, которая только сейчас начинает снова дышать свободно. Видимо, благодаря весне!" – сообщила исполнительница фанатам.