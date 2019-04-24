"Я просто не могу молчать!": Бородина с криком набросилась на звезду "Дома-2"
Ксения Бородина не может понять, почему Илья Яббаров так относится к своему сыну Богдану, когда сам в свое время пережил ситуацию, когда отец ушел из семьи, оставив мальчика без папы. "Я просто не могу молчать! Никогда! Никогда не проявлю равнодушие к тому, что отец может бросить своего ребенка", – начала пост такими словами Ксения Бородина на своей страничке в социальной сети Instagram.
"Родители могут не быть вместе, но они не имеют права лишать дитя любви и заботы. Услышать из уст ребенка "родителей не выбирают" – самое ужасное, что может произойти с отцом или матерью (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – убеждена ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2".
Бородина сопроводила публикацию роликом, на котором буквально орет на Илью Яббарова, припоминая ему подробности его нерадостного детства без отца. "Илья, я правда, не понимаю, почему поездка к сыну для тебя означает переступить через себя?! Да как это возможно: забить на двухмесячного Богадана из-за каких-то обидок или разногласий?! Как можно не поехать на крестины своего ребёнка?!" – задалась риторическими вопросами ведущая.
Ксения буквально довела Илью: у мужчины от эмоциональных слов ведущей потекли слезы. "Я надеюсь, что твои слезы – это не тупой хайп или тема для твоего очередного "хита", и ты реально задумаешься над моими словами", – выразила надежду Ксения Бородина.
Певицы не стало 40 дней назад
Примадонне исполнилось 70 лет
Актриса рассказала о жестокости искусства
Фотография вызвала неоднозначную реакцию
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Секс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Как встретить любовь сидя дома?
Люблю зрелых
Почему осуждают?
Пасс
Как удержать мужчину?
О размере, ... нравится девушкам
Стоит ли мужу быть на родах?
Хочет сумку за 200 тысяч
Зеленский стал президентом Украины!
Легко ли найти работу в Москве?
дочь строит глазки моему мужу
Вопрос админу
"Звезды" вообще работают?
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Содержанка это кто?
бедный муж
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Юбка или джинсы?
Ищу девушку
Фильмы ужасов.
Можно ли вернуть доверие?
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?