"Снимает стресс": Бородину уличили в пристрастии к алкоголю
Блогер высказалась в своем микроблоге в ЖЖ" об очередном пьяном эфире ведущей "Дома-2" в Instagram. Ранее Ксения Бородина выложила в соцсети видео с шумной вечеринки.
"Ксения была сначала навеселе, снимала сториз, бокалы со спиртным сменяли друг друга, а потом Бородина превратилась в нечто совершенно отвратительное – такое, что даже ее сожитель стал прятать лицо, чтобы не попасть вместе с ней в кадр", – высказалась Миро. Но хуже всего, что так, по мнению фанатов, которые следят за ее жизнью, Ксения Бородина "надирается" постоянно.
По мнению блогера, давно не секрет, что телезвезда "любит и умеет бухнуть". Миро считает, что причины пристрастия Ксении Бородиной к алкоголю очевидны. Она отметила, что ведущая в свои годы выглядит без фотошопа "на хорошие 45-50". Виною тому, по словам Миро, нездоровый образ жизни. Плюс – излишний вес. "Похожа – ну, скажу очевидное прямо? – на свинью-пропойцу, уж простите", – вынесла вердикт блогер.
Кроме того, уверена Миро, мужчины, которые нравятся Ксении Бородиной, не обращают на нее внимания. "За ради того, чтобы мужик был в доме, Ксения содержит их за свой счет", – добавила блогер.
Еще одна причина Ксении Бородиной выпивать – незавидная работа ведущей телестройки, полагает Лена Миро. "Нормальный человек влезет в петлю, чтобы его не стошнило, через неделю такой работы", – написала Миро. "Выпив, несчастная женщина хоть как-то снимает стресс. Начинает пьяно приставать к сожителю, задирать юбку, хохотать, икать, развлекать фанатов в соцсетях", - констатировала блогер.
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