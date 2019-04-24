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Шоу-бизнес

"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез

Елена Яковлева. Фото: www.globallookpress.com
Известная актриса дала откровенное интервью коллеге Вячеславу Манучарову. Помимо прочего, Елена Яковлева поделилась актерскими "фишками".
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Беседа с артисткой вышла на YouTube-канале "Эмпатия Манучи". Ведущий программы Вячеслав Манучаров попросил звезду театра и кино рассказать о своем умении владеть на экране эмоциями. В пример он привел игру Елены Яковлевой в культовом фильме "Интердевочка".

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Елена Алексеевна Яковлева актриса

"Одна из ваших отличительных актерских фишек – дрожащий голос на слегка повышенных тонах. Откуда он взялся у вас?" – спросил артист знаменитость. Елена Яковлева не сразу открыла секрет, но потом все же "раскололась".

"Это природное, я это "покупала" ни у кого. У меня это, наверное, делается в связи с тем, что на крупный план нужно сказать: "Я тебя люблю!" Но поскольку мы прощаемся с этим человеком, то заплакать должна. Смотрите!" – призвала артистка. Затем Елена Яковлева произнесла эти слова и расплакалась прямо в эфире.

Актриса призналась, как вызывает у себя слезы в нужный момент. "Я могу сама заплакать от своего голоса... Мне жалко себя становится и все, это не техническая штука, это я научилась внутри себя, нашла самое больное место, какое только есть у меня, и все время туда нажимаю", – поделилась актерским мастерством Елена Яковлева. 

Автор: Валерия Нарская24 апреля 2019, 16:07
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Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына

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