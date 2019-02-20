Без повода: стало известно о конфликте на съемках сериала "Склифосовский"

На телеканале "Россия 1" стартовал новый сезон полюбившегося россиянам фильма. Выяснилось, какие отношения сложились между звездами сериала "Склифосовский" на съемочной площадке и за ее пределами.

Оказывается, самые закадычные друзья на съемках – Елена Яковлева и Андрей Ильин. Актеры знают друг друга давно, ведь еще 20 лет назад они работали вместе в сериале "Каменская". По словам Ильина, трудиться вместе с Яковлевой приятно, но непросто.

"Лена не учит текст, а все время импровизирует, и в нее надо попадать, она непредсказуемая", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда". Он добавил, что под Яковлеву нужно подстраиваться.

А вот с актером Максимом Авериным, играющим главного героя в сериале "Склифосовский", Яковлева подружилась не сразу. На съемочной площадке между знаменитостями возник конфликт. Причем, без особого повода. Но через некоторое время, как говорится, притерлись. Теперь артисты приглашают друг друга на премьеры и обмениваются адресами для заграничного шопинга.

Что касается амурных дел, то у Максима Аверина в кадре роман с героиней Марии Куликовой. Однако в реальной жизни они даже не дружат. Чего не скажешь о его отношениях с Анной Якуниной (регистратор Нина Дубровская).

Аверина с актрисой связывает крепкая 20-летняя дружба. Они могут и поцеловаться при встрече, и уехать вдвоем в путешествие. На съемочной площадке сериала "Склифосовский" сначала предполагали, что между Авериным и Якуниной были романтические отношения, но на самом деле муж актрисы не ревнует и легко доверяет Аверину свою избранницу.

В новом сезоне в сериале "Склифосовский" появляется Гоша Куценко, герой которого во всем конкурирует с доктором Брагиным. "С Максом мы знаем друг друга сто лет. Мы актеры одной школы и давно хотели сняться вместе", – поделился Куценко.