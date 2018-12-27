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Шоу-бизнес

Пропавшая со сцены МакSим заговорила о комплексах

МакSим. Фото: Пресс-служба
Певица МакSим на несколько месяцев пропала со сцены. Артистка рассказала, чему посвятила первый за долгие годы творческий перерыв.
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МакSим призналась, что за 20 лет певческой карьеры ни разу не отдыхала дольше, чем две недели в году. И если до появления детей с этим можно было смириться, то после появления на свет дочерей, ситуация кардинально изменилась. Певица почувствовала, что не уделяет должного внимания наследницам – девятилетней Александре и четырехлетней Марие.

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"Это грустно. У меня на этой почве развился настоящий комплекс. Я ни разу не уезжала в отпуск без своих дочерей, я все делала для того, чтобы им было интересно, чтобы быть с ними как можно больше, но все равно чувствовала, что многое упускаю", – отметила знаменитость.

Артистка рассказала, что несколько месяцев путешествовала вместе с детьми по миру. МакSим много времени проводила с отпрысками, и чувствовала себя просто отлично.

Теперь МакSим готова вернуться к работе. Недавно певица опубликовала в Сети новый альбом под названием "Полигамность". По словам вокалистки, его настроение точно соответствует названию. Также исполнительница отметила, что с осторожностью возвращается на сцену, она не хочет "пускаться во все тяжкие".

"Но вообще стараюсь сейчас не выпускать никаких новых песен. Потому что, боюсь показаться нескромной, но как только моя свежая композиция появляется в Сети – она тут же становится хитом, а для артиста это значит – плотное гастрольное расписание, постоянные съемки и разъезды", - цитирует МакSим Teleprogramma.pro.

Автор: Руслана Алексеева27 декабря 2018, 20:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

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