Трагическая смерть больно ударила по Киркорову
Продюсер поделился воспоминаниями о работе с Сергеем Дубровским. Он отметил, что оператор был "талантливым и образованным человеком", который видел мир через видоискатель иначе, чем другие. Режиссер пока отказался раскрывать причину смерти.
"Сережа, прости, что мало в последнее время общались. Мы много работали вместе и я учился у тебя. Будет очень тебя не хватать. Добрая тебе память, светлый человек Сергей Дубровский", – передает слова Сергея Кальварского "Пятый канал".
Напомним, что творческий путь Дубровского начинался на ленинградском телевидении, сообщает Teleprogramma.pro. Он работал в программе "Пятое колесо". Позднее Сергей стал снимать клипы для отечественных звезд – Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова, Натальи Ветлицкой, Маши Распутиной, Жасмин и многих других.
Дубровский также трудился над документальными фильмами, телеспектаклями и рекламными роликами. Он не раз становился лауреатом международных кинофестивалей.
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