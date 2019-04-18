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"Все через рот": Киркоров ответил предложившему презервативы Галкину

Максим Галкин и Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру
Максим Галкин позвонил Филиппу Киркорову и предложил ему сняться в рекламе презервативов за гонорар в миллион долларов. Поп-король немедленно отреагировал на столь заманчивые слова.
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Максим Галкин набрал номер Филиппа Киркорова в рамках шоу Насти Ивлеевой AgentShow. Ведущая поставила перед юмористом задачу: за ограниченный отрезок времени уговорить своего звездного друга по телефону по громкой связи на какое-то действие, заранее придуманное. Если приятель отказывал, Максима Галкина ударял разряд тока.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Так, шоумену была поставлена задача уговорить знакомого записать с ним трек в стиле рэп. Максим решил с таким предложением позвонить юмористу Юрию Гальцеву. Тот без лишних слов согласился. Однако дальше было задание посерьезнее – Максиму Галкину нужно было попросить друга сняться вместо себя в рекламе презервативов.

Почему-то первой мыслью, кому позвонить, был Филипп Киркоров. Однако поп-король не взял трубку, и тогда юморист набрал Ивану Урганту. Тот отказался, заявив, что это "за гранью". Но током Максима Галкина не било, потому что в этот момент он заметил, что ему звонил Филипп Киркоров. Тогда шоумен снова ему набрал. Филипп немедленно ответил.

Максим, старательно сдерживая смех, объяснил другу ситуацию. По словам Галкина, ему поступило предложение сняться в рекламе презервативов за гонорар в миллион долларов, однако тот отказался, потому что он работает на Первом канале, да к тому же ведет детскую передачу. Филипп уточнил сумму. явно заинтересовавшись.

Однако ему пришлось отказаться. Оказывается, певец и так является лицом известного бренда, выпускающего аэрозоль от кашля и прочие фармакологические средства. "Там все через рот, и будет как-то странно выглядеть, когда через другое место я начну рекламировать", – объяснил Филипп Киркоров.

И тут Максим Галкин и Настя Ивлеева дружно рассмеялись. Поняв, что стал жертвой розыгрыша, поп-король эмоционально и нецензурно выругался. "Настя, как ты могла?" – вопросил Филипп Киркоров. Максим Галкин объяснил суть розыгрыша, и тот, услышав про разряд тока, ответил: "Прости меня! Хочешь, я приду вместо тебя?" Услышав такое, Настя Ивлеева немедленно выразила желание увидеть Филиппа Киркорова в своем шоу. Тот обещал придти. Кстати, Максим Галкин признался, что аж три раза его било током. Он подумал, что это связано с тем, что он вначале не подавал виду, что все чувствует, и тогда силу тока увеличили.

Автор: Наталья Аряева18 апреля 2019, 14:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

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