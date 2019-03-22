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МакSим раскрыла причину расставания с мужем

МакSим. Фото: пресс-служба
Известная певица МакSим довольна своей судьбой. Расставание с бойфрендом было верным шагом, это избавило ее от нездоровых отношений.
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МакSим не любит выдавать семейные тайны. Поклонники более трех лет ничего не знали о том, что у артистки происходит на личном фронте, – с тех самых пор, как она разорвала отношения с предпринимателем Антоном Петровым.

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Такая скрытность не могла не породить множество слухов. В частности, периодически появлялись сообщения о том, что у МакSим якобы новый возлюбленный. Однако подтверждения этим новостям так и не было.

Но вот наконец артистка решила пойти на откровенность. МакSим рассказала подписчикам, что избавилась от "нездоровых отношений" и чувствует себя отлично.

Певица призналась: она рада тому, как складывается ее судьба. Отношения с избранником приносили ей только боль. И справиться с этой проблемой МакSим помогла Ирина Хакамада.

"Сейчас понимаю, что к мудрым людям нужно прислушиваться сразу. В итоге нервы ни к черту, здоровье – тоже и пустота в душе, которая только сейчас начинает снова дышать свободно. Видимо, благодаря весне!" – написала исполнительница.

МакSим рассказала, как однажды Хакамада сказала ей: ничего не созидающие чувства только мучают человека и разрушают его личность. Певицу, по ее словам, эта фраза довела до слез – хотя до этого она считала, что в ее отношениях все по-другому. Размышления после этого разговора привели к решению о расставании с бойфрендом.

Новый возлюбленный, имени которого певица не разглашала, появился у МакSим в прошлом году, когда певица устроила себе творческий отпуск. На отдыхе артистка смогла полностью посвятить себя дочкам и как следует поправить здоровье, пишет Teleprogramma.pro.

Автор: Андрей Евлампиев22 марта 2019, 15:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

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